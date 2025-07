Juliana Campos salta 4,68 m e será atração em São Paulo no Troféu Brasil

Juliana De Menis Campos, que vem obtendo excelentes resultados na Europa, será uma das atrações do 44º Troféu Brasil Interclubes de Atletismo 2025. O torneio começa no dia 31 de julho e vai até 3 de agosto, em São Paulo. Juliana já quebrou três vezes sua melhor marca pessoal em 35 dias e é a segunda melhor brasileira da história no salto com vara.

Juliana salta logo no primeiro dia da competição, às 10 horas (de Brasília). A entrada é gratuita, no Centro de Treinamento Paralímpico Brasileiro (CTPB), em São Paulo. As oito etapas, duas por dia, também serão transmitidas ao vivo no Time Brasil, Canal Olímpico e na TV Atletismo Brasil, no YouTube.

Desde Fabiana Murer, a recordista sul-americana do salto com vara (4,87 m), aposentada desde as Olimpíadas do Rio 2016, uma brasileira não saltava tão alto.

Juliana, de 28 anos, saltou 4,68 m e foi prata no Fly Athens, no último domingo. Também fez 4,66 m no Golden Spike de Ostrava, na República Tcheca, e 4,63 m, no LXI Palio Citta Della Quercia, em Rovereto, na Itália. A atleta quebrou três vezes sua melhor marca pessoal.

Após um ciclo olímpico exaustivo, em que Juliana foi até o limite para conseguir sua vaga nos Jogos de Paris-2024, a atleta descansou, tratou uma lesão no pé e refletiu sobre o que fazer nesta temporada, na retomada para novo ciclo olímpico até Los Angeles 2028.

"Estou feliz por alcançar marcas que só a Fabiana conseguiu no Brasil. Ela é uma inspiração, quero poder trilhar o caminho que trilhou e conquistar novas alturas. Estou me sentindo bem, com o coração tranquilo por decidir passar um tempo na Itália, buscar conhecimento com Marco Chiarella", disse Juliana Campos, que integra o Praia Clube, de Uberlândia, Minas Gerais, e tem o apoio pessoal da Força Aérea Brasileira (FAB), do Bolsa Atleta e do Espaço Lazer.

Classificação ao Mundial

Quando começou a temporada, o maior objetivo de Juliana era ter constância e ver resultados mais compatíveis com o que entendia poder alcançar. "Posso sonhar um pouco mais alto. Eu consegui a constância e a classificação para o Mundial está muito bem encaminhada", observou.

O índice fixado pela World Athletics para o Mundial no salto com vara é 4,73 m, mas Juliana também somou pontos importantes no Ranking e está provisoriamente qualificada como campeã da área sul-americana e por sua posição no Road to Tokyo. O Mundial de Atletismo será no Estádio Nacional de Tóquio, no Japão, de 13 a 21 de setembro.

Juliana Campos observou que o seu melhor resultado em Mundial é um 22º lugar. Agora sonha com uma final. "Meu objetivo é manter a boa constância em cada competição em que eu entro, melhorar a parte técnica nos treinos, e no dia da qualificação do Mundial ter um bom resultado e me classificar. Na final, mostrar um bom trabalho", resumiu.