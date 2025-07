Joshua Van se diz pronto para o chão de Pantoja: 'Tenho isso no bolso'

Com moral elevada após cinco vitórias consecutivas no UFC - incluindo um triunfo eletrizante sobre Brandon Royval -, Joshua Van se aproxima de uma possível disputa direta pelo cinturão dos pesos-moscas (57 kg). O adversário provável é ninguém menos que o atual campeão da divisão, Alexandre Pantoja, reconhecido pelo jogo de chão afiado e um histórico expressivo de finalizações. Ainda assim, o desafiante não demonstra qualquer receio e garante estar pronto para encarar o campeão, inclusive nas áreas onde o rival é mais perigoso.

Em entrevista recente ao portal 'MMA Fighting', o jovem atleta foi direto ao comentar as dúvidas sobre seu desempenho no solo. Fiel ao seu estilo, o representante de Mianmar deixou claro que está preparado para qualquer cenário.

"Sempre estou confiante. Eu só não gosto de abraçar outro homem durante uma luta. Por isso vocês não veem meu jogo de chão. Mas quando chega em algumas lutas em que me machuquei, eu derrubei os caras. Eu tenho isso no bolso. Quando for hora de usar, eu uso", afirmou, em tom descontraído.

O retrospecto no octógono reforça a confiança do lutador. Com 81% de defesa de queda e apenas uma finalização sofrida em toda a carreira - ainda em seus primeiros passos como profissional -, o peso-mosca acredita que as críticas ao seu grappling não se sustentam.

"Quem você viu no UFC que conseguiu me manter no chão? Em todas as minhas lutas anteriores, me derrubaram - mas e aí, o que aconteceu? É tudo opinião no fim das contas. Eu sei que vão me perguntar isso várias vezes: 'Você consegue defender as quedas dele?'. Sim - se eu achasse que não conseguiria, você acha mesmo que eu aceitaria lutar com ele? É claro que eu e minha equipe acreditamos em nós mesmos. Acreditamos no nosso trabalho, e acredito que meus treinadores vão encontrar um jeito de vencer o campeão", disparou.

Finalizador

Do outro lado do possível confronto, Pantoja carrega um histórico respeitável quando o assunto é luta agarrada. Faixa-preta de jiu-jítsu e com wrestling afiado, o dono do cinturão venceu 12 de suas 30 vitórias como profissional por finalização - incluindo as duas mais recentes, contra Kai Asakura e Kai Kara-France.

Ambos os duelos mostraram a capacidade do brasileiro de dominar seus adversários no solo e encerrar as lutas com precisão. Essas atuações reforçam sua reputação como um dos grapplers mais perigosos da categoria, fator que pode ser determinante caso o combate contra Van se concretize.