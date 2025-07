João Pedro se diz grato ao Flu e vê seleção mais perto com ida ao Chelsea

Antes das quartas de final do Mundial de Clubes, o Chelsea anunciou a contratação de João Pedro. Os Blues pagaram 55 milhões de libras (R$ 415 milhões na cotação atual) ao Brighton pela contratação do atacante e conseguiram inscrevê-lo a tempo de estrear contra o Palmeiras, na vitória por 2 a 1. Agora, coincidentemente, o jovem de 23 anos terá a oportunidade de enfrentar na semifinal o clube que o revelou: o Fluminense.

Eu estou fazendo o meu trabalho. Claro, sou muito grato por tudo que o Fluminense fez por mim, mas não posso deixar de fazer o meu trabalho. Não sei como vai ser o jogo amanhã, pode acontecer de tudo, mas sei da importância que é para o Fluminense. E acredito que também é muito importante para nós. Então, que vença o melhor e que seja um grande jogo, um grande espetáculo

João Pedro

João Pedro acredita que sua transferência do Brighton para o Chelsea lhe colocará mais próximo da seleção brasileira, já que os Blues lhe dão mais visibilidade e possibilidade de disputar títulos.

Claro que eu tenho o sonho de jogar pela Seleção, começar a ser mais frequente na Seleção. E acredito que a minha vinda para o Chelsea tem muito a ver com isso, porque vou estar disputando os melhores campeonatos, vou estar num clube melhor, num time melhor, num time que briga para ganhar o campeonato. Eu acredito que para você ter uma sequência na seleção, você tem que ser visto. E claro que foi uma das coisas que me fez vir para cá. Eu acredito que está sendo um grande começo e tem muita coisa ainda para vir pela frente

João Pedro

Pensou em desistir e voltar para casa

João Pedro nos tempos de sub-17 do Fluminense: pensou em desistir e voltar para cidade-natal Imagem: Mailson Santana/Fluminense FC

João Pedro é natural de Ribeirão Preto, interior de São Paulo. Ele recebeu o convite para jogar no Fluminense quando tinha de nove para dez anos. Na ocasião, sua mãe, Flávia, decidiu apostar no sonho do filho e largou tudo pela carreira do menino.

Eles se mudaram para Xerém (RJ), onde ficam as categorias de base do Tricolor, e ali iniciaram um período de muitas esperança, incerteza e aperto.

Em dado momento, como João Pedro recebia um auxílio baixo, eles passaram dificuldades e cogitaram retornar para a cidade natal. Foi quando o então diretor da base, Marcelo Teixeira, conversou com a mãe do jovem e a convenceu de ficarem, primeiramente, oferecendo cestas básicas e, em seguida, reajustando o valor da bolsa.

Foi testado como volante

Hoje com um porte físico avantajado, João Pedro era bastante magro, o que dificultou sua evolução inicial na base. Ele foi testado de volante, meia, ponta e, do sub-15 ao sub-17, foi reserva e pouco jogou.

Até que o então coordenador-técnico Marcelo Veiga assumiu o sub-17 interinamente e decidiu testá-lo de centroavante, pois Marcos Paulo havia acabado de subir para o profissional.

E a escolha não poderia ter sido melhor: João Pedro desandou a fazer gols e revelou sua veia artilheira, mantendo-se como camisa 9 mesmo quando Marcos Paulo descia para atuar nos jogos da base.

Casal 20 na base

"Casal Sub-20", João Pedro e Marcos Paulo marcaram 56 gols em 2018 Imagem: Lucas Merçon/Fluminense FC

Quando estava no Sub-17, João Pedro foi disputar a Taça BH, em Minas Gerais. Sua geração no Fluminense era considerada talentosa, mas até então não tinha conseguido grandes resultados.

Marcos Paulo, na ocasião, desceu para jogar a competição e começou a criar uma pequena disputa de egos entre os dois nos treinos.

Foi então que a assessoria de imprensa da base e Eduardo Oliveira (então coordenador metodológico e agora treinador da categoria) tiveram uma ideia para que eles se aproximassem dentro e fora de campo: contar a eles a história sobre o "Casal 20", a dupla Washington e Assis, que fez história no Fluminense na década de 80.

Os garotos adoraram e, logo nos primeiros jogos, passaram a se procurar mais em campo. Quando faziam gols, comemoravam juntos imitando a pose dos bustos que existem do Casal 20 na sede do clube, em Laranjeiras.

Com o sucesso da dupla, nasceu a chamada "Geração de Ouro de Xerém", que contou também com Marcelo Pitaluga, Calegari, André, Martinelli, Luiz Henrique, Biel, John Kenedy, entre outros.

Sétima temporada de Premier League

Primeiro clube de João Pedro na Premier League foi o Watford Imagem: Reprodução/Instagram

João Pedro chegou ao Watford, da Inglaterra, em 2019. Por lá ficou até 2023, quando se transferiu para o Brighton, do mesmo país.

A chegada ao Chelsea aconteceu durante o Mundial, e sua estreia foi justamente contra o Palmeiras, nas quartas de final. Ele entrou no segundo tempo, atuou por 36 minutos e foi bem, algo que o credencia a ter chance por uma vaga de titular amanhã.

Recepção de Andrey Santos e provocação ao Palmeiras

Andrey Santos e João Pedro são dois dos três brasileiros que o Chelsea trouxe: Estêvão se juntará ao trio Imagem: Instagram / @chelsea

Primeiro brasileiro a chegar no atual elenco, o volante Andrey Santos vibrou com sua chegada ao grupo.

O João Pedro mostrou o potencial dele, já vinha mostrando nas temporadas passadas. Estar aqui no Chelsea é um privilégio para mim e para os jogadores que estão vindo jogar num grande clube

Andrey Santos, sobre a chegada de João Pedro

Após a vitória por 2 a 1 sobre o Palmeiras, João Pedro mostrou seu lado provocador. O atacante "cantarolou" uma música entoada pelos rivais que diz que o Alviverde "não tem Mundial". Em sua rede social, o jovem de 23 anos postou (e provocou): "Lalaia lalaia lalaiá... Agora é com vocês".