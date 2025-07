Internacional inicia preparação para duelo contra o Vitória

O Internacional iniciou, na manhã desta segunda-feira, a preparação para o duelo contra o Vitória, válido pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida acontece neste sábado, às 16h30 (de Brasília), no Beira-Rio.

Sob o comando de Roger Machado e sua comissão técnica, os atletas realizaram exercícios físicos no gramado do CT. Em seguida, os jogadores foram divididos em quatro equipes e fizeram atividades técnicas de posse de bola, exigindo intensidade e movimentação do grupo.

O treinador tem a semana pela frente para ajustar todos os detalhes para a partida do fim de semana.

A equipe gaúcha ocupa a 17ª posição do Campeonato Brasileiro, com 11 pontos somados. Um triunfo seria essencial para o Internacional sair da zona de rebaixamento da competição.