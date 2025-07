Ilia Topuria revela promessa inusitada feita ao UFC: "Me pediram um favor"

Nova superestrela do MMA mundial, Ilia Topuria tem como um de seus principais objetivos na carreira se tornar o primeiro triplo campeão do UFC, com títulos em três categorias diferentes na entidade. Mas, no que depender do Ultimate, o plano do georgiano radicado na Espanha terá que esperar.

Isso porque, de acordo com o ex-campeão peso-pena (66 kg) e atual detentor do cinturão dos leves (70 kg) do UFC, a alta cúpula da organização o fez prometer que adiaria seus planos, ao menos momentaneamente. E, ao que tudo indica, Topuria acatou o pedido de favor dos chefes, ainda que não esconda de ninguém sua meta de, eventualmente, subir novamente de divisão para lutar pelo terceiro título na liga.

"Eu pensei (em subir para o meio-médio). Mas na última conversa que eu tive com o UFC eles pessoalmente me pediram um favor: 'Não nos diga depois da luta que você quer subir para a divisão dos meio-médios. Prometa para nós'. Eu fiquei tipo: 'Prometo'. Eu estava (cruzando meus dedos). Eu prometo", contou Ilia.

À espera de Makhachev?

Apesar do pedido do UFC, a aventura de Ilia Topuria rumo a um terceiro título na liga pode chegar antes do esperado. Isso porque o georgiano nutre uma rivalidade com Islam Makhachev, ex-campeão dos leves que abdicou de seu cinturão para subir à divisão até 77 kg do Ultimate. E caso o russo vença Jack Della Maddalena, em duelo ainda sem data definida, e se sagre campeão da categoria, uma superluta entre Topuria e Makhachev pode rapidamente entrar nos planos da entidade.

