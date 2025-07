Igor Vinícius mira nova fase no Santos e admite: 'Mexeu com o meu coração'

Nesta segunda-feira, o lateral-direito Igor Vinícius foi oficialmente apresentado como novo reforço do Santos para a sequência da Série A do Campeonato Brasileiro. Aos 28 anos, o jogador volta ao clube que o revelou após seis temporadas e meia no São Paulo, com o discurso de quem enxerga a nova etapa como algo além de uma simples transferência.

"Quando o Santos demonstrou interesse, não pensei duas vezes. Mexeu com o meu coração", afirmou o jogador, que usará a camisa 18. Igor chegou ao clube alvinegro aos 12 anos e disputou apenas três partidas pelo profissional antes de sair. O retorno, agora, é visto como a chance de concluir algo que ficou inacabado. "A transição do sub-20 para o profissional não foi fácil. Não tive a sequência que eu esperava. Poder estar de volta me dá essa vontade de continuar a história. Estou pronto e com muita vontade de vencer."

A chegada acontece em um momento de reconstrução para o Santos, que ocupa a 15ª colocação no Brasileirão, com 11 pontos, e volta a campo no próximo dia 16, contra o Flamengo, na Vila. Apesar da posição na tabela, Igor vê um cenário promissor para o segundo semestre. "A primeira impressão é muito boa. A posição não reflete a qualidade do elenco. Temos um extraclasse como o Neymar, o clube vem se reforçando bem, e temos tudo para buscar coisas grandes."

A presença de Neymar, inclusive, foi tema inevitável. Mas Igor deixou claro que sua decisão independeu do camisa 10. "Já tinha aceitado a proposta antes do Neymar renovar. Mas claro que jogar ao lado dele é um privilégio enorme. Ele tem uma história gigante no futebol."

Antes da negociação com o Santos, o lateral havia recebido consultas de clubes do Brasil e do exterior. O São Paulo chegou a oferecer uma renovação por mais uma temporada, mas Igor entendeu que era hora de mudar. "Achei que era o momento de fim de ciclo. Foram seis anos e meio, vivi muitas coisas lá, mas precisava de novos desafios."

Mesmo com apenas 14 partidas disputadas em 2024, o jogador garante estar fisicamente pronto. Em 2023, enfrentou sua lesão mais séria: um problema no púbis que exigiu duas cirurgias. "Foi um processo complicado. A primeira cirurgia não resolveu, e precisei fazer outra. Isso me atrapalhou bastante. Tenho características de intensidade, então isso pesou. Mas hoje me cuido muito mais, com foco total na parte física e na alimentação. Quero jogar o máximo possível."

Sob comando de Cleber Xavier, Igor já iniciou os treinamentos e se disse animado com o trabalho do novo treinador. "A primeira semana foi produtiva. Estou conhecendo a equipe e entendendo como o Cleber gosta de jogar. Me sinto pronto. Vestir a camisa do Santos sempre traz pressão, mas estou preparado."

O reencontro com antigos funcionários do clube também marcou os primeiros dias. "Quando cheguei com 12 anos, muitos dos que estavam na base hoje estão no profissional. Poder reencontrá-los foi especial. Me senti muito bem recebido", finalizou.