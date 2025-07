Igor Vinícius minimiza histórico de lesões e se coloca à disposição do Santos

Apresentado como reforço do Santos nesta segunda-feira, o lateral direito Igor Vinícius se vê em boas condições físicas. O jogador, em entrevista coletiva na Vila Belmiro, minimizou o histórico de lesões no São Paulo e se colocou à disposição do técnico Cleber Xavier.

Igor sofreu com algumas contusões que o impediram de ter uma sequência na equipe tricolor. Ele, porém, disse que teve apenas um problema grave e se "preocupa muito" com a parte física.

"Tive só uma lesão séria, que foi em 2023, no púbis. Fiz uma cirurgia, mas não resolveu. Tive que fazer uma nova cirurgia. Foi uma lesão séria, não aconteceu como eu esperava. De resto, são lesões normais, que qualquer jogador tem. Com tantos jogos na temporada, você acaba tendo uma lesão ou outra. Me preocupo muito com a parte física, com a alimentação. Me cuido muito. Espero não ter lesões e jogar muitas partidas aqui", afirmou o atleta de 28 anos.

Antes de rescindir com o São Paulo, o defensor vinha se recuperando de uma lombalgia. O jogador, no entanto, já se diz livre das dores e participou de todos os treinamentos no CT Rei Pelé desde sua contratação.

Igor Vinícius, portanto, acredita que já pode estrear pelo Peixe no próximo compromisso da equipe, no dia 16 (quarta-feira), diante do Flamengo, na Vila Belmiro, pela 14ª rodada do Brasileirão. A bola rola a partir das 20h (de Brasília).

"Estou me sentindo bem, treinei todos os dias. Estou entendendo a forma que o Cleber gosta de jogar, estou à disposição, sempre respeitando os companheiros. Acredito que tenho condições de jogar", disse.

O lateral direito também foi questionado sobre suas características. Ele se vê como um ala ofensivo, mas ressalta a necessidade de ajudar na marcação.

"Como lateral, você tem que ser defensivo e ofensivo. Sou um atleta mais ofensivo, foi o que me fez chegar onde cheguei. Mas, tenho que ter comprometimento com a defesa. Jogar com mais liberdade é sempre melhor, mas você fica com mais responsabilidade de contribuir com assistências e até gols. Para o meu estilo é melhor, mas o lateral não pode só atacar. Tenho que ajudar defensivamente", concluiu.

Igor Vinícius se profissionalizou no Santos, mas deixou o clube com apenas dois jogos disputados. Ele passou por Ituano e Ponte Preta até chegar ao São Paulo, onde realizou 217 partidas, com sete gols e 24 assistências, e conquistou dois títulos: o Paulistão de 2021 e a Copa do Brasil de 2023.

O jogador retorna ao Peixe depois da saída de Leo Godoy e disputará posição com JP Chermont e Aderlan. Ele é a segunda contratação do clube alvinegro para o segundo semestre desta temporada. O primeiro foi o volante Willian Arão, ex-Flamengo.