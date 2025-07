Igor Vinícius explica ida do São Paulo ao Santos: 'Mexeu com o coração'

Nesta sexta-feira, o lateral direito Igor Vinícius foi apresentado como reforço do Santos para a temporada de 2025. O jogador, que assinou contrato com o Peixe até junho de 2028 e vestirá a camisa 18, celebrou o retorno ao clube e explicou a decisão de deixar o São Paulo.

"Fiquei muito tempo no São Paulo, foram seis anos e meio. Surgiu a oportunidade de buscar novos desafios. Não pensei duas vezes quando o Santos apareceu, mexeu com meu coração. É o clube que fui criado, representa muito para mim. Espero representar essa camisa. Morei aqui de baixo das arquibancadas, estou muito feliz de estar aqui. É muito bom estar de volta, um desafio muito importante para minha carreira", afirmou o atleta de 28 anos.

Igor Vinícius disse que recebeu consultas de outros times, até do exterior, e tinha a possibilidade de renovar com o São Paulo. O novo técnico da equipe tricolor, inclusive, queria sua permanência. Ele, porém, estava decidido a voltar ao Alvinegro Praiano.

"Tive consultas de alguns clubes brasileiros, alguns de fora. Mas, quando o Santos demonstrou interesse, não pensei duas vezes. O São Paulo queria renovar, mas achava que estava no momento de sair do clube. Procurei novos desafios, a possibilidade de voltar ao Santos é muito positiva para mim. Estou 100% focado aqui no Santos, quero ser muito feliz", declarou.

"No São Paulo, não tive muita conversa com o Crespo, já estava certo com o Santos. Fiquei sabendo que ele tinha interesse na minha continuidade, mas não tinha como voltar atrás, era minha vontade", acrescentou.

O ala também se empolga com a possibilidade de atuar ao lado de Neymar. Ele elogiou o astro durante a entrevista coletiva e também exaltou o elenco alvinegro. Em sua visão, a posição do time na tabela de classificação do Brasileiro não reflete a qualidade do grupo.

"Quando cheguei aqui, o Neymar estava despontando. Hoje ele tem uma história enorme no futebol. Jogar ao lado dele vai ser um privilégio enorme. Eu já tinha aceitado a proposta antes da renovação, então obviamente torci para que ele ficasse. Mas, vai ser um privilégio jogar ao lado dele", comentou.

"A primeira impressão é muito boa. A posição na tabela não diz o que é a qualidade do time. Tem excelente jogadores, um craque que é o Neymar. O clube vem se reforçando, reformulando. Creio que temos tudo para fazer um grande segundo semestre e colocar o Santos no lugar mais alto possível", finalizou.

Igor Vinícius se profissionalizou no Santos, mas deixou o clube com apenas dois jogos disputados. Ele passou por Ituano e Ponte Preta até chegar ao São Paulo, onde realizou 217 partidas, com sete gols e 24 assistências, e conquistou dois títulos: o Paulistão de 2021 e a Copa do Brasil de 2023.

O jogador retorna ao Peixe depois da saída de Leo Godoy e disputará posição com JP Chermont e Aderlan. Ele é a segunda contratação do clube alvinegro para o segundo semestre desta temporada. O primeiro foi o volante Willian Arão, ex-Flamengo.