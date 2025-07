Ian Garry desafia Belal Muhammad para luta no UFC 319; ex-campeão debocha

Reserva da última disputa pelo cinturão meio-médio (77 kg) do UFC, Ian Machado Garry seria um dos principais candidatos ao posto de próximo desafiante ao título da categoria. Porém, a chegada do russo Islam Makhachev à divisão deve atrapalhar os planos do irlandês, sexto colocado no ranking. Assim, 'The Future' - como é conhecido - foca suas atenções em outro alvo.

Em um vídeo publicado no seu perfil oficial no 'Instagram' (veja abaixo ou clique aqui), Ian Garry desafiou o ex-campeão Belal Muhammad para um duelo no UFC 319. Vale destacar que o evento será disputado no dia 16 de agosto, em Chicago (EUA), cidade natal do lutador americano de ascendência palestina.

Inclusive, de acordo com o irlandês, o confronto entre ele e Belal já estava previsto para acontecer mesmo se o ex-campeão tivesse defendido o título da divisão com sucesso diante de Jack Della Maddalena, em maio. Isso porque, neste cenário, Makhachev, amigo de 'Remember The Name' e ex-campeão dos leves (70 kg), não subiria para os meio-médios para lutar pelo cinturão da categoria.

"Belal Muhammad continua a desafiar Kamaru Usman. O próprio Usman já falou que não vai lutar tão cedo. Então, por que ele continua o desafiando? Porque ele está fugindo de mim. Agora ele começou a mencionar o nome do Sean Brady de novo - um cara que ele já nocauteou. Imagine desafiar alguém que você já nocauteou. A verdade é essa: se Belal tivesse vencido JDM (Jack Della Maddalena), ele iria me enfrentar em Chicago, sua cidade natal. Então, faça a coisa certa. Não desaponte sua cidade natal e aceite a luta em Chicago. Vejo você em breve", desafiou Garry.

Deboche do ex-campeão

Não demorou muito para que Belal Muhammad respondesse ao desafio proposto por Ian Machado Garry. Também através das redes sociais (veja abaixo ou clique aqui), o ex-campeão peso-meio-médio do UFC debochou da tentativa do rival em provocá-lo e o comparou a uma versão 'barata' de Conor McGregor. Na legenda da publicação, porém, 'Remember The Name' parece ter aberto as portas para o confronto contra o atleta europeu e sugeriu a data: novembro.

"Ian Garry está por aí fazendo cosplay de Conor (McGregor) com trash talk de loja de 1,99. Irmão, suas falas batem mais leve que seu jab. Você soa como um adolescente que acabou de descobrir os melhores momentos do McGregor. Você quer me superar no boxe? Tente me superar na conversa primeiro sem passar vergonha. Até lá, volte a ensaiar em frente ao espelho. Talvez um dia seu trash talk seja tão afiado quanto o corte do seu barbeiro", rebateu Belal.

Visto como uma promessa de futura estrela do esporte, assim como seu compatriota Conor McGregor, Ian Machado Garry soma 16 vitórias - a metade delas pela via rápida - e apenas uma derrota no seu currículo no MMA profissional. No UFC, o meio-médio irlandês - ex-campeão do evento 'Cage Warriors' - venceu nove oponentes, o último deles o brasileiro Carlos Prates, e só foi superado por Shavkat Rakhmonov, em uma luta que aceitou de última hora.

