Héctor Hernández não se firma no Corinthians e pode ganhar novo concorrente

O centroavante Héctor Hernández recebeu algumas oportunidades de provar seu valor no primeiro semestre desta temporada. O espanhol, contudo, não conseguiu se firmar no Corinthians e ainda pode ganhar um novo concorrente no comando de ataque.

Héctor chegou ao Corinthians em agosto do ano passado para, inicialmente, ser o reserva de Yuri Alberto. O atacante, porém, encarou uma alta concorrência e pouco foi utilizado pelo então treinador Ramón Díaz. O argentino preferia utilizar outros nomes na posição, como Romero e até Talles Magno.

Já no início da atual temporada, o cenário de Hernández continuou o mesmo. O espanhol recebeu poucas oportunidades e, quando entrava em campo, era quase sempre acompanhado dos demais reservas do Timão. Ou seja, ele teve pouquíssimas chances de atuar ao lado dos titulares.

A maior sequência do atacante em 2025 foi em abril. Héctor Hernández esteve em campo em cinco jogos consecutivos - contra Vasco, América de Cali-COL, Palmeiras, Fluminense e Sport. Acontece que essas partidas tiveram algo em comum: o jogador entrou, quase sempre, na reta final do segundo tempo.

Com isso, Héctor Hernández pouco conseguiu mostrar na primeira série de jogos que disputou nesta temporada. Após a demissão de Ramón Díaz, o atleta ganhou uma esperança de que poderia jogar mais.

A partir da contratação de Dorival Júnior, o atacante passou a ter mais oportunidades como titular do Corinthians, justamente em razão do rodízio promovido pelo treinador. Ainda assim, ele não chegou a ter as grandes atuações que alguns torcedores pareciam esperar.

Na estreia de Dorival, Héctor Hernández até chegou a balançar as redes e deixou boa impressão. Depois disso, ele disputou outras quatro partidas, sendo titular em duas delas. No entanto, o espanhol não conseguiu corresponder e voltou a não marcar gols.

Héctor Hernández, porém, terminou o semestre no Corinthians como titular, uma vez que Yuri Alberto sofreu uma fratura na vértebra L1, à direita, da coluna. O espanhol saiu jogando nos dois últimos compromissos do Timão antes da pausa para o Mundial, mas sequer foi às redes.

Acontece que Héctor ainda pode ganhar um novo concorrente no Corinthians. Livre no mercado, o atacante brasileiro Carlos Vinícius foi oferecido ao Alvinegro. A diretoria do clube agora avalia a possibilidade de contratar o jogador de 30 anos.

Na atual temporada, Hernández soma 588 minutos em 19 partidas pelo Corinthians. O centroavante espanhol anotou dois gols e deu uma assistência. Ele disputa posição especialmente com Yuri Alberto e Romero.

O Corinthians de Héctor Hernández já retornou aos treinos após o período de férias e tem o próximo compromisso marcado para o dia 13 de julho. A equipe enfrenta o Red Bull Bragantino, às 19h (de Brasília), na Neo Química Arena, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro.