Gustavo Henrique celebra boa fase defensiva da Portuguesa: "Estamos mais entrosados"

A Portuguesa completou, no último sábado, mais uma partida sem sofrer gols na Série D do Campeonato Brasileiro. Jogando fora de casa, em Cariacica (ES), a Lusa empatou em 0 a 0 com o Rio Branco-ES, vice-líder do grupo A6. Esse foi o segundo jogo do returno em que a Rubro Verde saiu de campo sem ser vazada ? o outro foi na oitava rodada, no Canindé, quando venceu o Nova Iguaçu por 1 a 0. O zagueiro Gustavo Henrique celebrou a boa fase defensiva da equipe e falou sobre o momento do clube.

DIA MUNDIAL DO CHOCOLATE ?? Neste dia especial relembre alguns dos "chocolates" aplicados pela Lusa nos clássicos! ?? pic.twitter.com/AzME2qERgd ? Portuguesa (@Lusa_Oficial) July 7, 2025

A melhora defensiva vem sendo trabalhada desde o fim do primeiro turno, com o técnico Cauan de Almeida enfatizando o trabalho no setor durante os treinamentos.

"Nós sabíamos que precisávamos ajustar alguns detalhes depois do primeiro turno, principalmente na parte defensiva. Nesses quatro jogos do returno conseguimos evoluir bastante, estamos mais entrosados e isso tem feito a diferença dentro e fora de campo", destacou o zagueiro Gustavo Henrique.

O zagueiro também mira o mata-mata, ressaltando que a Portuguesa precisa manter o desempenho defensivo para conseguir lutar pelo acesso à Série C.

"Terminar partidas sem sofrer gols dá confiança não só pra defesa, mas para todo o time. É muito importante manter essa solidez pensando no mata-mata, onde qualquer detalhe pode definir uma partida", completou o defensor.

Fase da Portuguesa

Restando apenas três rodadas para o fim da primeira fase da Série D, a Portuguesa pode garantir matematicamente a classificação para o mata-mata já no próximo jogo. Neste sábado, enfrenta o Água Santa, às 17h (de Brasília), no Canindé, e, em caso de vitória, garante a classificação.

A Lusa é a líder do Grupo A6 da Série D, com 21 pontos, quatro a mais que o Rio Branco-ES, segundo colocado.