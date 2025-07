Guilherme Alves deixa o Amazonas após derrota em casa para o Athletico-PR na Série B

Guilherme Alves não comandará mais o Amazonas na sequência da Série B do Campeonato Brasileiro. Após a derrota por 1 a 0 para o Athletico-PR no estádio Carlos Zamith, no sábado, pela 15ª rodada, o treinador e o clube rescindiram o contrato em comum acordo, anunciou o time, na noite deste domingo.

A decisão veio em reunião realizada logo após à partida. Alves vinha tendo um bom desempenho em casa no comando da equipe amazonense, mas ambas as partes decidiram por encerrar o ciclo.

Em 11 jogos no comando do time manauara, o treinador acumulou três vitórias, quatro empates e quatro derrotas, a última diante do Athletico-PR. Após um bom Paulistão no comando do Velo Clube, onde manteve o time de Rio Claro na elite estadual, Guilherme Alves chegou ao Amazonas no início da Série B.

Depois de 15 jogos, o Amazonas somou apenas 14 pontos, com 31,1% de aproveitamento, o que o deixa na penúltima posição, só na frente do novato Athletic-MG, com 12 pontos. Os dois estão na zona de rebaixamento para a Série C ao lado de Volta Redonda e Paysandu, ambos também com 14 pontos.

Ex-atacante de grandes clubes, como São Paulo, Corinthians, Grêmio, Botafogo, Vasco e Cruzeiro ele também atuou na Espanha (Rayo Vallecano) e na Arábia (Al-Ittihad). Em 1999, ele marcou 28 gols pelo Atlético Mineiro e foi o artilheiro do Brasileirão.

Guilherme se aposentou em 2005, com 512 gols. Seis anos depois, em 2011, iniciou carreira de treinador no Ipatinga, de Minas Gerais. Mas passou apenas por times de porte médio, tanto no interior paulista, como Marília, Linense, e Água Santa, como pelo território nacional, dirigindo, por exemplo, Paysandu e Vila Nova-GO.

Mas ele nunca se dedicou exclusivamente ao futebol, porque cuidava de seus negócios, centralizados em Marília (SP), sua cidade natal. Muito bem estabilizado financeiramente, ele agora pretende se dedicar mais à carreira de treinador, esperando por melhores oportunidades.