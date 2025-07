GP São Paulo de Ciclismo confirma presença dos campeões brasileiros de estrada de 2025

Após as emoções do Campeonato Brasileiro de Ciclismo de Estrada, a modalidade volta suas atenções para a edição 2025 do GP São Paulo Internacional de Ciclismo. Nesta quarta-feira, feriado de 9 de julho, ciclistas de dez categorias de todo o país participarão da prova, que conta pontos para o Ranking Brasileiro de Estrada na Classe 3 e para o Ranking Paulista de Estrada.

Entre os destaques do GP São Paulo, estão confirmados os campeões brasileiros de estrada definidos no fim de semana: Talita da Luz de Oliveira, da ABEC Rio Claro, e Otávio Gonzeli (Swift Pro Cycling), o que torna a disputa ainda mais acirrada.

O evento, que integra o calendário do centenário da FPCiclismo e ainda marca as comemorações da Revolução Constitucionalista de 1932 e reunirá cerca de 2 mil ciclistas de dez categorias, com circuito fechado de 13,5 km de extensão, tendo largada e chegada no Jockey Club, na Avenida Lineu de Paula Machado, no Butantã. A programação prevê cinco horas de provas, com início a partir das 6h (de Brasília).

Os ciclistas paulistas deram um show no Brasileiro de Estrada 2025, que teve as provas de resistência na Rodovia Anchieta. Otávio garantiu o título no sábado após completar os 146,8 km com o tempo de 3h12min15s. Já Talita venceu no domingo ao completar os 73,4 km com o tempo de 1h53min27s. Agora, os dois chegam bastante animados para o GP São Paulo de Ciclismo.

"Eu já competi em 9 de julho do ano passado. Acabei não me saindo tão bem, fui quarta colocada nesse circuito do Brasileiro. Fiquei muito chateada, então eu treinei muito para isso. Acredito que estamos com uma equipe muito boa. Estamos treinando muito para conseguir o resultado na quarta-feira. Acredito que será mais um título para nossa equipe. Se não for comigo, eu acredito que será com as minhas parceiras, porque estamos em uma sincronia muito grande", destaca.

O fato de mudar de uma prova em rodovia para um trecho urbano não preocupa a atleta. "Não tem diferença de fato. Adoro circuitos também. Eu só não gosto muito de subida. Se tiver um plano, estamos gostando", finaliza.

Entrega de kits para amadores nesta terça-feira, no COTP

A retirada de kits para a categoria Ciclismo para Todos será nesta terça-feira, dia 8 de julho, das 14h às 20h, no Centro Olímpico de Treinamento e Pesquisa, na Avenida Ibirapuera, 1315, Vila Clementino. Vale destacar que os ciclistas não devem esquecer de levar dois quilos de alimentos não perecíveis e/ou dois litros de leite, que serão doados a entidades beneficentes.

Para as demais categorias, a entrega será no dia da prova, na Secretaria da corrida (Jockey Club), a partir das 5h. As categorias válidas são: Elite, Sub-23, Open Master 30+, Júnior e Ciclismo para Todos (amadores), no masculino e feminino. As inscrições não tiveram taxa, mas foram condicionadas à doação de dois quilos de alimento não perecível, que serão doados a instituições beneficentes.

Todas as categorias terão premiação com troféu para os cinco mais bem colocados. Já nas categorias Elite Feminino e Elite Masculino, haverá premiação em dinheiro, assim dividida:



1º lugar - R$ 2.000,00



2º lugar - R$ 1.200,00



3º lugar - R$ 1.000,00



4º lugar - R$ 500,00



5º lugar - R$ 300,00.