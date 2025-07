Supercomputador: Flu segue 'azarão' e não chega a 3% de chance de título

Do UOL, em São Paulo

O supercomputador da Opta Analyst atualizou as projeções da Copa do Mundo de Clubes, e o Fluminense — que encara o Chelsea, amanhã, às 16h (de Brasília), pela semifinal — segue como "azarão".

O que aconteceu

O Tricolor tem apenas 2,58% de chance de levantar a taça do Mundial de Clubes, percentual bem abaixo do trio europeu. O PSG é o favorito, com 39,07%, seguido por Chelsea (34,12%) e Real Madrid (24,23%).

O representante brasileiro também ocupa a lanterna no ranking de finalistas, com 18,52%. O Chelsea, com 81,48% aparece como franco favorito.

Do outro lado da chave, o PSG é o preferido a avançar, com 58,75%. O duelo, porém, é visto como mais equilibrado, já que o Real Madrid tem 41,25% de chance de ir à final.

Novos cálculos do supercomputador da Opta

Ir à final

Chelsea: 81,48%

PSG: 58,75%

Real Madrid: 41,25%

Fluminense: 18,52%

Ser campeão

PSG: 39,07%

Chelsea: 34,12%

Real Madrid: 24,23%

Fluminense: 2,58%

Os jogos das semifinais

08/07, às 16h (de Brasília) - Fluminense x Chelsea, no MetLife Stadium, em Nova Jersey (EUA)

09/07, às 16h (de Brasília) - PSG x Real Madrid, no MetLife Stadium, em Nova Jersey (EUA)