Flamengo desiste da contratação do atacante Mikey Johnston

Do UOL, no Rio de Janeiro

O Flamengo desistiu da contratação do atacante irlandês Mikey Johnston, do West Bromwich Albion, da segunda divisão inglesa.

O jogador de 26 anos estava na mira do clube, mas teve sua vinda ao Brasil cancelada, como informou inicialmente o ge.

O motivo? Um combo formado pela pressão externa e, na versão do clube, por uma análise do departamento médico sobre o possível desempenho do gringo no calendário nacional.

O argumento do setor médico do Fla foi o histórico de lesões. Não que haja um problema físico neste momento. Johnston não está machucado.

Mas o irlandês, segundo o levantamento rubro-negro, já teve problemas no joelho e na coluna.

Nos últimos anos, até pelo que os clubes europeus fora da elite têm de compromisso, ele atuou de 30 a 40 jogos por temporada.

No Flamengo, houve a ponderação se a soma desses fatores justificaria a contratação e se ele teria condições de aguentar o calendário e as viagens no futebol brasileiro.

Na última temporada, Mikey disputou 41 jogos (25 como titular), fez três gols e deu cinco assistências pelo WBA.

Ao fim das contas, apesar da recomendação inicial do scout e da condução das negociações pelo departamento de futebol, o veto aconteceu. Esse é o argumento técnico.

No Flamengo, há quem admita que a repercussão negativa da contratação também entrou no pacote do recuo.

O investimento seria de 5 milhões de libras (cerca de R$ 37 milhões).

Johnston não era visto como um nome para chegar e "tomar conta" da posição — ele é um ponta que joga pela esquerda. Esse foi outro item que ajudou a descartar a negociação a essa altura.

Agora, o clube vai buscar outras alternativas no mercado. Uma delas é Carrascal, que seria o meia para ser o reserva de Arrascaeta. Os russos do Dinamo Moscou estão fazendo jogo duro, mas o Flamengo mantém o otimismo.