Flamengo desiste da contratação de Michael Johnston após repercussão negativa

O Flamengo desistiu da contratação do atacante irlandês Michael Johnston. O jogador do West Bromwich era esperado no Rio de Janeiro nesta terça-feira, mas foi informado da desistência do Rubro-negro e permanece na Inglaterra.

O acerto do Flamengo com o irlandês gerou uma grande reação negativa por parte da torcida rubro-negra nas redes sociais. Segundo informações do GE, após a repercussão, a contratação passou a ser questionada internamente e nomes fortes da gestão passaram a pressionar o clube para voltar atrás.

Na última temporada, Michael Johnston disputou 41 jogos com a camisa do West Bromwich, marcou três gols e deu cinco assistências. O atacante de 26 anos também teve passagens pelo Celtic, da Escócia, e Vitória de Guimarães, de Portugal.

#GarotosDoNinho CAMPEÕES DO CARIOCA SUB-15! Em Xerém, o Flamengo venceu o Fluminense nos pênaltis e é o CAMPEÃO CARIOCA SUB-15! O placar agregado de 4×4 nos dois jogos da final levou a disputa para as penalidades máximas. Lucas Guedes, Leonardo e Zé Eduardo converteram as... pic.twitter.com/ogRAASnJ77 ? Flamengo (@Flamengo) July 6, 2025

De acordo com o portal inglês "Express & Star", o Flamengo desembolsou cerca de 5 milhões de libras esterlinas (aproximadamente R$ 38 milhões) para fechar a contratação do jogador, além de premiações por metas estabelecidas no contrato.

Ainda segundo o GE, o histórico de lesões de Michael Johnston foi a justificativa do clube carioca para desistir do negócio. O Flamengo entendia que o atacante chegaria para compor o elenco da equipe do treinador Filipe Luís e a repercussão não teria sido tão negativa se outros jogadores fossem anunciados antes.