Fifa muda as cores da bola para as semifinais do Mundial de Clubes

A Fifa divulgou a nova bola que será utilizada nas semifinais e na grande decisão do Mundial de Clubes. A cor foi modificada. Fluminense, Chelsea, Paris Saint-Germain e Real Madrid são as equipes que seguem sonhando com o título.

A bola usada até agora no Mundial é predominantemente vermelha, misturada com as cores azul e branca, homenageando a bandeira dos Estados Unidos, sede da competição.

A partir das semifinais, a bola será azul, branca e dourada, para simbolizar a proximidade do troféu. Mas os detalhes seguem fazendo referência à bandeira dos Estados Unidos.

A bola é criada pela Fifa em parceria com a Adidas, fornecedora de material esportivo da entidade.

Fluminense e Chelsea abrem as semifinais do torneio nesta terça-feira, às 16 horas (de Brasília). A outra semi acontece na quarta-feira, também às 16 horas (de Brasília), entre Paris Saint-Germain e Real Madrid. Ambos os duelos serão realizados em Nova Jersey.