Entre brilho e oscilação: Gabriel Bontempo vive semestre de afirmação e desafios no Santos

Gabriel Bontempo começou 2025 como promessa e termina o primeiro semestre como realidade no elenco profissional do Santos, ainda que com altos e baixos. O meio-campista de 20 anos viveu meses intensos, com direito a destaque na Copinha, gol em clássico, sequência como titular e, mais recentemente, perda de espaço entre os 11 iniciais. Ainda assim, é visto como uma das grandes joias da nova geração santista.

Natural de Uberaba (MG), Bontempo chegou ao Peixe em 2016, para o sub-11, e galgou todos os degraus da base até estrear entre os profissionais em 25 de janeiro, contra o Velo Clube, pelo Campeonato Paulista. Antes disso, disputou a Copa São Paulo de Futebol Júnior, onde marcou dois gols em cinco partidas e chamou a atenção do técnico Pedro Caixinha.

No Paulistão, ganhou espaço aos poucos. Seu grande momento veio no dia 2 de fevereiro, quando marcou um gol na vitória por 3 a 1 sobre o São Paulo. Apesar de ter retornado ao banco nos jogos seguintes, voltou a se destacar ao entrar bem contra o Corinthians, o que fez com que Caixinha bancasse sua titularidade nas rodadas finais da fase de grupos. No total, foram 11 partidas no Estadual, com um gol e uma assistência.

O bom desempenho rendeu mais do que minutos em campo. No dia 5 de maio, o Santos anunciou a renovação contratual de Gabriel Bontempo até o fim de 2028. Na ocasião, o meia celebrou a nova fase na carreira e destacou a realização de um sonho. "Feliz pela renovação e por ter conseguido me manter no elenco, por ter ganhado meu espaço. Sempre foi um sonho representar o Santos e jogar no profissional", afirmou.

No Campeonato Brasileiro, entretanto, a situação começou a mudar. Bontempo iniciou o torneio como titular, mas aos poucos perdeu espaço. Sua última partida entre os 11 foi contra o Ceará, em 12 de maio, no empate sem gols fora de casa. Depois disso, passou a entrar ao longo dos jogos, como aconteceu diante de Corinthians, CRB, Vitória, Botafogo e Fortaleza.

O clube, porém, mantém total confiança no seu potencial e planeja prepará-lo com calma para que se firme de vez no cenário nacional antes de uma possível venda ao futebol europeu ? objetivo que o próprio jogador já declarou ter.

Ao todo, Gabriel Bontempo soma 28 partidas em 2025, com três gols, duas assistências, distribuídos entre Campeonato Brasileiro, Paulistão, Copa do Brasil e Copinha. Mesmo com a perda recente da titularidade, a avaliação interna é positiva: o meia vive um semestre de amadurecimento, com sinais claros de que pode ser protagonista no Santos nos próximos anos.