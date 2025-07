Empresário de Ilia Topuria aponta Gaethje como favorito à disputa pelo cinturão

Ainda sem definição oficial sobre quem será o próximo desafiante ao cinturão dos pesos-leves (70 kg) do UFC, Ilia Topuria já tem um possível oponente ganhando força nos bastidores. Segundo Lukasz Orzel, empresário do campeão georgiano radicado na Espanha, o nome mais próximo de garantir a disputa pelo título é o do ex-campeão interino Justin Gaethje.

A declaração foi dada em entrevista ao canal polonês 'Kana? Sportowy'. Na conversa, Orzel descartou qualquer mudança de categoria no curto prazo e reforçou que o foco segue na divisão até 70 kg.

"O terceiro cinturão é uma questão de tempo. Por agora, demos nossa palavra ao UFC de que permaneceremos nos leves. Estamos esperando para ver quem surgirá como o desafiante natural. Gostaríamos de lutar ainda este ano. Gaethje é o mais próximo; o tempo dirá se será ele", afirmou.

Surpresa?

Apesar de uma encarada recente entre Topuria e Paddy Pimblett ter alimentado rumores sobre um possível confronto, muitos questionam a viabilidade esportiva da luta, levando em conta o ranking e o nível de competição recente do inglês. Vindo de vitória sobre Michael Chandler, Pimblett ainda enfrenta ceticismo quanto à sua legitimidade como postulante ao título.

Outro nome cotado era Arman Tsarukyan, atual número um da divisão e reserva oficial no UFC 317. No entanto, a recusa do armênio a disputar o cinturão em janeiro parece tê-lo tirado da linha de frente - ao menos por enquanto.

Com mais experiência em alto nível e um histórico relevante na elite da categoria, Gaethje desponta como a opção mais concreta. Ainda que sua ameaça de aposentadoria, caso não fosse o próximo na fila, tenha sido criticada por Dana White, o norte-americano segue bem-posicionado para desafiar o campeão em sua primeira defesa de título, prevista para ainda este ano.

Siga nossas redes sociais e fique ligado nas notícias do mundo da luta: X, Instagram, Facebook, Youtube e TikTok