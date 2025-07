Em fim de contrato, Messi desperta interesse da Arábia Saudita, diz jornal

Desde 2023 no Inter Miami, o craque Lionel Messi tem contrato com a equipe norte-americana até o final do ano. Diante dessa situação, o Al-Ahli busca convencer o argentino a se mudar para a Arábia Saudita.

Os dirigentes da equipe árabe já entraram em contato com Lionel Messi para tentar fechar a contratação do jogador, de acordo com informações do jornal francês L'Équipe. Além disso, o Al-Ahli já tinha interesse no argentino, antes dele fechar com o Inter Miami.

Por outro lado, a equipe norte-americana não desistiu de renovar o contrato com o craque. Em 64 jogos nos EUA, Lionel Messi marcou 52 gols e deu 25 assistências. Venceu um Supporters' Shield (2024), uma Leagues Cup (2023) e ainda foi o MVP da Major League Soccer (MLS) na última temporada.

Na última temporada, o Al-Ahli terminou na 5ª posição do Campeonato Saudita e foi eliminado na primeira rodada da Copa do Rei Saudita. O clube ainda se sagrou campeão na Liga dos Campeões da Ásia e garantiu vaga na Copa do Mundo de Clubes de 2029.

O elenco do Al-Ahli ainda conta com jogadores que fizeram sucesso na Europa, como Edouard Mendy (ex-Chelsea), Franck Kessié (ex-Milan e Barcelona), Riyad Mahrez (ex-Manchester City) e Roberto Firmino (ex-Liverpool).

Uma mudança de Lionel Messi para a Arábia Saudita significaria um novo reencontro com Cristiano Ronaldo, que defende o Al-Nassr desde o começo de 2023, e um novo capítulo na rivalidade dos dois craques.