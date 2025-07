Elenco do Santos se reapresenta após folga e treina em dois períodos no CT

O Santos segue com sua rotina de treinos visando o retorno do Campeonato Brasileiro. Nesta segunda-feira, o elenco se reapresentou após um dia de folga e treinou em dois períodos no CT Rei Pelé.

Pela manhã, o técnico Cleber Xavier comandou uma atividade em campo. Já no período da tarde, os jogadores realizaram um trabalho físico sob orientações do preparador Fábio Mahseredjian.

O meia-atacante Neymar não apareceu nas imagens do treinamento divulgadas pelo clube. No último sábado, o craque foi liberado das atividades para acompanhar o nascimento de sua filha, Mel, em São Paulo.

O elenco volta aos treinos na tarde desta terça-feira.

Como confirmou a CBF, o clássico contra o Palmeiras não será disputado nesta fim de semana, apesar do Alviverde ter sido eliminado do Mundial de Clubes na última sexta-feira. Sendo assim, o Santos volta aos gramados diante do Flamengo, no próximo dia 16 de julho, às 20h (de Brasília), na Vila Belmiro, pela 14ª rodada do Brasileirão.

Cléber Xavier, a princípio, terá apenas um desfalque: o meia Rollheiser, suspenso. O Peixe conseguiu zerar o departamento médico e poderá contar com todos os demais atletas.

Neymar, inclusive, está de volta após cumprir suspensão contra o Fortaleza. Há a expectativa de que o reforço Igor Vinícius também possa fazer sua estreia pela equipe. Já Willian Arão, que busca melhor condicionamento físico, ainda é dúvida.