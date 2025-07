Edu Gaspar é confirmado como diretor de futebol do Nottingham Forest

Nesta segunda-feira, o Nottingham Forest anunciou a contratação de Edu Gaspar como novo diretor de futebol da equipe. O ex-jogador já ocupou a mesma função no Corinthians, Seleção Brasileira e Arsenal.

O clube da Inglaterra criou recentemente o cargo que o brasileiro irá ocupar. Como diretor, Edu irá supervisionar todas as áreas de futebol, incluindo recrutamento de jogadores, performance, estratégias do elenco e desenvolvimento de atletas.

Seu último trabalho foi pelo Arsenal, onde ficou de 2019 até a metade de 2024.

"Estou realmente empolgado com este novo capítulo e honrado pela confiança depositada em mim. Este projeto se conecta profundamente com meus valores em relação à inovação e ao planejamento de longo prazo. Estou ansioso para construir um modelo de futebol global que seja competitivo, sustentável e alinhado com a ambição do nosso Presidente", disse.

Atuando como diretor de futebol, Edu Gaspar acumula títulos de expressão, entre eles a Libertadores e o Mundial de Clubes em 2012, com o Corinthians, a Copa América de 2019, frente à Seleção Brasileira, e a Copa da Inglaterra em 2020, com o Arsenal.