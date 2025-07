Edu Gaspar é anunciado como o novo diretor de futebol do Nottingham Forest

O Nottingham Forest continua se movimentando para fortalecer o elenco de olho na próxima temporada. O reforço anunciado nesta segunda-feira, no entanto, vem para ajudar o clube fora de campo. O brasileiro Edu Gaspar chega para ser o novo diretor global de futebol do clube inglês.

Com a experiência de ter executado essa função no Arsenal, o ex-volante revelado pelo Corinthians vai ter a missão de cumprir as atribuições ligadas ao futebol como contratações, análise dos atletas, gestão do elenco e desenvolvimento do grupo.

Feliz com a oportunidade de dar continuidade à carreira de dirigente, Gaspar comentou sobre o novo desafio que se apresenta no futebol inglês. "Este projeto se conecta profundamente com meus valores de inovação e planejamento a longo prazo. Estou ansioso para construir um modelo global de futebol competitivo, sustentável e alinhado com a ambição do nosso presidente", afirmou Edu.

O presidente do Nottinham, Evangelos Marinakis Forest, aposta que, com a contratação do brasileiro, o clube vai ter um salto de qualidade no que diz respeito ao profissionalismo no departamento de futebol de sua equipe.

"Edu traz sua experiência global, valores e mentalidade vencedora que se alinham perfeitamente com o nosso objetivo de fortalecer e expandir nossa plataforma futebolística internacional", disse o mandatário em postagem no site oficial do clube.

Campeão brasileiro e Mundial com o Corinthians em seus tempos de jogador, Edu encerrou a carreira em 2011 e foi diretor do clube paulista por cinco anos. Na sequência, ele ocupou o cargo de coordenador técnico na CBF e se destacou pelo seu trabalho fora dos campos no Arsenal.