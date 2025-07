Duelo mineiro e sulista dão sequência à 15ª rodada da Série B

A 15ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro terá sequência nesta segunda-feira, com mais dois jogos, que envolvem adversários conhecidos. Em Belo Horizonte (MG), América-MG e Athletic-MG jogam em situações distintas, enquanto Operário e Chapecoense fazem um duelo direto.

A bola rola a partir das 19h, quando o apertado Operário-PR recebe a Chapecoense, no Estádio Germano Krüger. Com 17 pontos, o time de Ponta Grossa (PR) tenta se afastar da zona de rebaixamento, enquanto os catarinenses, com 19, querem brigar na parte de cima da tabela.

Mais tarde, às 21h, é a vez de América-MG e Athletic-MG medirem forças no Independência, em um reencontro de mineiros. Com 12 pontos, os visitantes ocupam a lanterna e querem se aproximar de uma fuga do Z-4. Já o América, com 20, visa voltar a brigar por acesso.

Na terça-feira, a rodada será encerrada com o duelo entre Goiás e Criciúma, no Estádio Hailé Pinheiro, a partir das 19h30.

Confira os jogos da 15ª rodada:

DOMINGO

Atlético-GO 2 x 1 CRB

Coritiba 2 x 0 Volta Redonda

Remo 0 x 0 Cuiabá

Avaí 0 x 0 Paysandu

Amazonas 0 x 1 Athletico-PR

Ferroviária 1 x 3 Vila Nova

SEGUNDA-FEIRA

19h

Operário-PR x Chapecoense

21h

América-MG x Athletic-MG

TERÇA-FEIRA

19h30

Goiás x Criciúma