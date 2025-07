Djokovic começa mal, mas vira jogo e vai às quartas em Wimbledon

Na primeira meia hora de jogo, Novak Djokovic esteve longe de mostrar seu melhor tênis. Fez seguidas duplas faltas, acumulou 16 erros não forçados e viu o australiano Alex de Minaur (#11 do ranking) vencer a parcial com facilidade. O heptacampeão de Wimbledon, contudo, se recompôs a tempo, equilibrou o duelo a partir do segundo set e acabou confirmando seu favoritismo. Por 1/6, 6/4, 6/4 e 6/4, saiu da Quadra Central comemorando um lugar nas quartas de final do torneio britânico.

Com o resultado desta segunda-feira, o sérvio de 38 anos torna-se apenas o terceiro homem da Era Aberta do tênis (a partir de 1668) com pelo menos 38 anos a alcançar as quartas de final de Wimbledon. Antes dele, apenas o australiano Ken Rosewall, que tinha 39 anos em 1974, e Roger Federer, que tinha 39 anos em 2021, ficaram entre os oito melhores do torneio britânico nessa faixa etária.

Em busca do octa na grama do All England Club e de seu 25º título de slam em simples, Nole vai enfrentar na próxima fase o italiano Flavio Cobolli (#24), que derrubou, também nesta segunda-feira, o croata Marin Cilic (#83) por 6/4, 6/4, 7/6(4) e 7/6(3).

Como aconteceu

O início do jogo foi desastroso para Djokovic, que perdeu seu primeiro game de saque após cometer duas duplas faltas e um erro não forçado. De Minaur cometia menos erros e se movimentava melhor, ganhando a maioria dos ralis. O veterano seguiu errando mais (terminou o set com 16 erros não forçados) e voltou a perder o saque o quinto game, quando errou uma esquerda e fez mais duas duplas faltas. O australiano foi competente e aproveitou mais erros do sérvio para anotar uma terceira quebra e fazer 6/1.

Djokovic reduziu seus erros no segundo set, e o jogo ficou equilibrado, ainda que com muitas quebras de saque. Foram quatro break points convertidos nos seis primeiros games, o que deixou o placar em 3/3. A quebra decisiva veio no sétimo game, quando Nole tomou a dianteira e não largou. De Minaur ainda teve dois break points no décimo game, mas Nole se salvou de ambos e fechou a parcial em 6/4.

O terceiro set foi tão equilibrado quanto o anterior, mas sem quebras. De Minaur, então, foi ameaçado no nono game, quando Djokovic foi à rede e, com um ótimo voleio, deixou o placar em 15/40. O australiano salvou o primeiro com uma boa subida à rede, mas errou uma direita no ponto seguinte e deu ao sérvio a chance de sacar em 5/4 mais uma vez. O veterano não bobeou e repetiu o 6/4 da parcial anterior.

De Minaur começou melhor o quarto set, quebrando o saque de Djokovic em um segundo game que começou com uma dupla falta e terminou com uma esquerda do sérvio na rede. Sólido do fundo de quadra, o australiano foi mantendo sua vantagem - mesmo sem um saque dominante - e até teve um break point para abrir 5/1, mas Djokovic se salvou. Então, no sétimo game, o veterano ganhou seguidas trocas do fundo de quadra e converteu um break point com uma direita vencedora na paralela. Pouco depois, o placar já estava igualado em 4/4. De Minaur pareceu ter sentido a chance ir embora. No nono game, cometeu uma dupla falta, jogou uma bola na rede e viu Djokovic atacar com uma direita cruzada que lhe valeu outra quebra de saque. Depois disso, bastou ao sérvio confirmar o serviço e avançar às quartas.