Dimitrov abandona, e Sinner avança em Wimbledon perdendo por 2 sets a 0

Grigor Dimitrov estava a quatro games de eliminar o número 1 do mundo, Jannik Sinner, e protagonizar a maior zebra da chave masculina de Wimbledon quando sentiu dores no músculo peitoral direito após disparar um ace e não teve condições de seguir competindo. O búlgaro vencia por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 7/5, e tinha 2/2 na terceira parcial. Assim, Sinner, que por sua vez sentia dores no braço direito, avançou às quartas de final do torneio britânico.

É a quarta vez consecutiva que Sinner alcança as quartas em Wimbledon. O slam da grama, contudo, segue sendo o único dos quatro maiores eventos do circuito em que Jannik não alcançou a final. O italiano é o atual campeão do US Open e do Australian Open e acaba de ser vice-campeão de Roland Garros. Seu próximo adversário no torneio deste ano será o americano Ben Shelton, que avançou nesta segunda-feira ao eliminar Lorenzo Sonego por 3/6, 6/1, 7/6(1) e 7/5.

Para Dimitrov, trata-se de mais um episódio de lesão sofrida nos maiores torneios do circuito. Seus últimos cinco slams terminaram desta maneira. No ano passado, em Wimbledon, ele abandonou inda no primeiro set das oitavas de final. No US Open de 2024, Grigor precisou se retirar nas quartas de final, quando enfrentava Frances Tiafoe. Este ano, no Australian Open, o búlgaro abandonou logo no segundo set da primeira rodada. Em Roland Garros, vencia sua estreia por 2 sets a 1 quando também desistiu por causa de uma lesão.

Como aconteceu

Logo no segundo game, uma cena rara: pela primeira vez no torneio, Sinner teve seu saque quebrado - o que aconteceu depois de dois erros não forçados de direita e uma dupla falta do italiano. Dimitrov aproveitou. Abriu 3/0 e, aproveitando bem seus games de saque, manteve a vantagem até fazer 6/3.

A história se repetiu no segundo set. Logo em seu primeiro game de serviço, Sinner errou uma direita, cometeu uma dupla falta e deixou o placar em 0/40. Quando jogou outra direita na rede, perdeu o saque outra vez. Pouco depois, o número 1 do mundo pediu tempo médico e recebeu tratamento no braço direito - na altura do cotovelo. Dimitrov continuava a sacar bem e teve a chance de fechar o set com seu serviço, mas cometeu três erros (dois não forçados) no décimo game, e Sinner converteu seu primeiro break point no jogo atacando com uma boa direita e matando o ponto com uma esquerda na sequência.

Como 5/5 no placar, Sinner voltou a falhar. Errou uma direita simples, depois jogou uma direita na rede e cedeu mais break points. No segundo deles, uma devolução funda de Dimitrov fez o italiano errar, e o búlgaro abriu 6/5, adquirindo outra chance de fechar o set. Sinner ainda salvou dois set points, mas errou uma esquerda no terceiro e viu o oponente fazer 7/5 e abrir 2 sets a 0.

O jogo tomou uma direção totalmente diferente no quarto game do terceiro set. Após disparar um ace, Dimitrov sentiu dores no peitoral direito e sentou-se na grama. O búlgaro levantou-se com auxílio e saiu de quadra para receber tratamento. No retorno, foi direto apertar a mão de Sinner e ceder a vitória ao número 1 do mundo.