Di María é apresentado no Rosario Central e vê retorno como 'sonho'

O experiente atacante Di María foi apresentado como novo jogador do Rosário Central nesta segunda-feira. Revelado pelo clube, o ídolo argentino demonstrou a felicidade em vestir novamente a camisa da equipe e disse estar realizando um sonho.

"Vestir esta camisa novamente e voltar a fazer parte do Central foi e é algo com que eu sonhava, mas hoje foi muito mais. Hoje, eu olhava para os lados e não podia acreditar que tinha realizado esse sonho. Me senti como da primeira vez, senti aquela adrenalina. Foi algo muito lindo. Aproveitei ao máximo o primeiro treino", disse.

Apesar de já ter realizado seu primeiro treino no clube, Di María ainda não é presença certa entre os relacionados para o jogo do Rosário Central neste sábado. Pelo Campeonato Argentino, a equipe enfrenta o Godoy Cruz.

"Se eu vou estar ou não contra o Godoy Cruz, isso você tem que perguntar para o Ariel (técnico). Tive poucos dias de férias, mas para mim foram muitos, por causa da ansiedade de voltar. No sábado, vai ser algo bonito", declarou.

Apesar dos 37 anos, Di María afirmou que não pensa no fim da carreira. O atacante revelou que é um desejo se aposentar no clube que o formou como jogador, mas que, no momento, está focado em jogar.

"Voltar sempre esteve na minha cabeça. Eu queria me aposentar no Central. Neste momento, não penso em aposentadoria, penso em jogar. Mais para frente, vou ver quando me aposento. Hoje, quero jogar e ser feliz. Estou aqui graças à minha família e ao amor que sinto pelo Central", concluiu.

O craque, que estava no Benfica, retornou ao Rosário Central após 18 anos. Em sua primeira passagem, disputou 39 partidas e anotou seis gols pelo clube.