Destaque do Fluminense, Jhon Arias convoca torcida sul-americana antes da semifinal do Mundial de Clubes

Nesta terça-feira, o Fluminense enfrenta o Chelsea, às 16 horas (de Brasília), por uma vaga na grande final do Mundial de Clubes, no MetLife Stadium, em Nova Jersey. Destaque do Tricolor Carioca, Jhon Arias falou sobre a disputa com equipes europeias e convocou a torcida sul-americana.

"Somos um clube multicultural. Jogadores colombianos, argentinos, uruguaios e paraguaios. Somos um clube bastante inclusivo nesse sentido. Creio que temos essa responsabilidade. Somos os únicos sul-americanos ao lado de grandes potências europeias. É importante para nós não só representarmos os colegas de clube, não só os colegas do Brasil, mas do continente inteiro. Sabemos como é complexo chegar tão longe quando se tem potências europeias à frente, onde as condições financeiras são muito diferentes. Contamos com o apoio dos sul-americanos, que já não estão mais aqui, mas que sabem que o nosso sucesso também é dedicado a eles", disse Jhon Arias.

"O que a gente tem feito é histórico para o Fluminense, para o Brasil e para a América do Sul" BASTIDORES NO AAARRR! TUDO DA VITÓRIA CONTRA O AL HILAL >> https://t.co/cS2fkVEu8c pic.twitter.com/qOiVEckIlW ? Fluminense F.C. (@FluminenseFC) July 7, 2025

"Penso que, desde que o torneio começou para nós, todos os jogos têm sido muito importantes. Contra o Chelsea vai ser mais um deles. É um jogo que define uma classificação para a final de uma competição. É evidente que as pessoas sabem a responsabilidade que têm. As pessoas sabem o sentimento que têm de representar todo um continente, um país, a nossa cultura e a nossa forma de viver o futebol", acrescentou.

O Fluminense vai ser a terceira equipe brasileira que o Chelsea vai enfrentar nesta edição do Mundial de Clubes. O clube inglês perdeu para o Flamengo na fase de grupos por 3 a 1 e eliminou o Palmeiras nas quartas de final por 2 a 1.

Por outro lado, vai ser o terceiro jogo da equipe do técnico Renato Gaúcho contra europeus. O Tricolor Carioca empatou com o Borussia Dortmund em 0 a 0 na fase de grupos e eliminou a Inter de Milão nas oitavas de final por 2 a 0.

"Eram contextos totalmente diferentes o jogo contra Palmeiras e Flamengo. Jogos de mata-mata são completamente diferentes da fase de grupos pela atenção com que você entra no jogo. O Chelsea é um grande clube, tem grandes jogadores, eles também estão fazendo um grande torneio. Nós temos nossas armas, nossas ferramentas para conseguir competir, como temos feito contra todos os clubes que enfrentamos", avaliou Jhon Arias.

O vencedor do duelo entre Fluminense e Chelsea garante vaga na grande final do Mundial de Clubes e espera o classificado no confronto entre Real Madrid e Paris Saint-Germain.