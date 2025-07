Desistência de irlandês causa desgaste na diretoria do Flamengo, diz Mattos

A desistência da contratação do meia-atacante Michael Johnston, do West Bromwich, pelo Flamengo, é mais uma situação que mostra a descompasso entre o departamento de futebol do clube rubro-negro e a alta cúpula da direção, opinou Rodrigo Mattos, na Live do Clube.

O colunista ressaltou que este foi o segundo episódio em menos de duas semanas que mostrou como as partes parecem buscar coisas bem diferentes - o vazamento de um plano para a venda de Pedro foi outro.

Isso [o veto do Bap] coloca uma enorme pressão sobre o departamento de futebol. E é o segundo em duas semanas que o depto. de futebol é contrariado pelo Bap. [...] Se o Bap começa a vetar muitas coisas que o diretor de futebol quer fazer, significa que o diretor de futebol não está em sintonia com o que o Conselho Diretor quer fazer.

[E teve a decisão] do Pedro. Foi vazado um membro do depto. de futebol dizendo que queria vender o Pedro por 15 milhões de euros e esse plano não caiu bem no Conselho Diretor. Ela seria vetada e entendia-se que não fazia o menor sentido.

São duas situações do depto. de futebol - a do irlandês e o plano sobre o Pedro - que vão numa direção completamente oposta ao que pensa o conselho diretor. Claro que isso causa um desgaste.

Rodrigo Mattos

