De Paul não é prioridade no Flamengo, mas ideia pode evoluir, diz Mattos

A contratação de Rodrigo De Paul, meio-campista do Atlético de Madri e da seleção argentina, não é tratada como prioridade pelo Flamengo, mas a possibilidade não está completamente descartada, disse Rodrigo Mattos, na Live do Clube.

O colunista apontou que há uma discordância interna sobre a necessidade de um substituto para Gerson, o que também atrasa a busca por um meio-campista, como De Paul.

O Flamengo tem algum dinheiro para a compra e a ideia de três ou quatro jogadores. As prioridades são um reserva do Arrascaeta - estão tentando o Carrascal -, o ponta pela esquerda, e uma informação que eu tenho é que há uma discussão sobre se precisa de um substituo para o Gerson ou não. Na visão da cúpula do clube, precisa, na visão do Boto [diretor de futebol], não. Ele entende que pode ser substituído com o que tem no elenco.

A história do Rodrigo De Paul, a informação que eu tenho é que é uma possibilidade, mas é remota. Não está entre as prioridades. O nome está ali, mas ninguém tentou nada. Pode acontecer de mudar mais para frente, até porque está em evolução, há discordâncias de visão e tende a prevalecer a visão do Bap [presidente do clube], que é quem manda.

Rodrigo Mattos

