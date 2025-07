A hora de De la Cruz: uruguaio vê brecha para virar protagonista no Fla

De la Cruz tem uma chance de ouro para se firmar de vez como um dos protagonistas do Flamengo após o Mundial.

Chegou a hora?

De la Cruz volta de lesão na hora certa. O Flamengo viu Gerson ser comprado pelo Zenit e perdeu Pulgar por lesão.

Os últimos acontecimentos deixaram brechas no meio de campo. Mais ofensivo, De la Cruz surge como candidato, principalmente, a suprir a ausência de Gerson. Mais móvel e criativo, ele apresenta algumas semelhanças com o estilo de jogo do ex-companheiro.

A concorrência não é das maiores no momento. Enquanto o Flamengo negocia com Carrascal e não acerta com um novo meia, o uruguaio surge como o principal nome para o setor junto com Arrascaeta, subindo na hierarquia após a saída de Gerson.

Atuar mais avançado ao lado de Arrascaeta, assim como Gerson já fez, pode ser um trunfo. O uruguaio também terá a ajuda de Jorginho, que chegou na janela para o Mundial e tem por característica auxiliar na criação e no ritmo do time.

Contratado com status de estrela, o uruguaio ainda não se firmou. Apesar de titular antes da lesão no joelho em maio, De la Cruz ainda não assumiu o protagonismo que se esperava dele desde a vinda do River.

A lesão praticamente o tirou do Mundial. Ele atuou apenas na eliminação do Flamengo para o Bayern de Munique, quando saiu do banco na reta final da partida.

Sequência para se provar

A volta de lesão coincide com um momento de jogos pesados para o Flamengo. Líder do Brasileirão, a equipe volta ao torneio com uma sequência complicada de jogos em julho: São Paulo (C), Santos (F), Fluminense (C), Bragantino (F) e Atlético-MG (C).

O Brasileirão não é o único desafio grande. O Flamengo vai encarar o Atlético-MG nas oitavas de final da Copa do Brasil nos dias 31 de julho e 6 de agosto. Depois, vai enfrentar o Internacional nos dias 13 e 20 de agosto nas oitavas da Libertadores.