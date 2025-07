Se cuida, Fluminense! Destaque do Chelsea irritou palmeirenses e alemães

Imagem: CAEAN COUTO/IMAGN IMAGES via Reuters

Do UOL, em São Paulo

A defesa do Chelsea, que amanhã enfrenta o Fluminense no Mundial, tem uma boa dose de raça e até um pouco de catimba na conta de um só jogador: Marc Cucurella. O lateral-esquerdo, inclusive, é "persona non grata" entre palmeirenses e até alemães.

Odiado por palmeirenses e alemães

Cucurella é titular absoluto do Chelsea. Atuando pelo lado esquerdo, ele será o responsável por tentar anular as jogadas da equipe carioca pelos lados, principalmente com Arias.

Enfrentar um ponta habilidoso de um time brasileiro não é uma novidade. Nas quartas de final, Cucurella foi quem marcou Estêvão durante o jogo contra o Palmeiras e despertou a ira dos torcedores alviverdes.

Cucurella se entregou e provocou durante o jogo. O espanhol não deu muito espaço para Estêvão e até bateu boca com o futuro companheiro na partida. A atuação do lateral fez os palmeirenses invadirem suas redes sociais com xingamentos — torcedores de outros clubes se dividiram entre apoiar o atleta e aderir ao "hate".

Um episódio com Endrick foi lembrado. Alguns torcedores lembraram de um entrevero entre Cucurella e a cria do Palmeiras no amistoso entre Brasil e Espanha, em 2024. O brasileiro chegou a dar um pontapé no rival.

Os palmeirenses se "uniram" aos alemães. Cucurella não é muito bem-vindo na Alemanha após a Eurocopa do ano passado. Nas quartas de final, o lateral tocou com a mão na bola em um chute de Musiala quando o jogo estava 1 a 1, e o pênalti não foi marcado.

Cucurella foi irônico ao comentar o episódio. Em 2025, ao voltar à Alemanha para disputar as semifinais da Liga das Nações, ele foi perguntado sobre o assunto e deu uma leve cutucada.

Sou jogador e não me meto nisso. Se os árbitros disseram que não foi pênalti, eu sigo respeitando. São eles que têm essa responsabilidade e devem tomar essas decisões. E se eles disseram, eu digo que não foi mão. Se a Alemanha tivesse ganhado, não estaríamos falando sobre isso. Cucurella

A declaração não caiu bem. Cucurella foi vaiado todas as vezes em que tocou na bola durante o jogo entre Espanha e França disputado em Stuttgart. As vaias geraram reações na imprensa alemã. Alguns veículos se manifestaram.

Foi antidesportivo, foi injusto e também uma transgressão de responsabilidade um pouco simples. As vaias dos torcedores alemães não parecem elegantes, mas amargas e ressentidas. Ulf Poschardt, editor-chefe do jornal Die Walt

Reação vergonhosa e contra a ideia de jogo limpo. A eliminação da Alemanha não é culpa de Cucurella, senão uma interpretação errada da regra da mão que foi muito complicada nos últimos anos. Faz parte do esporte celebrar as vitórias e reconhecer as derrotas. Quem se comporta assim não percebeu o jogo limpo e está se comportando de forma indigna como anfitrião. Revista Kicker

Uns odeiam, outros amam

A torcida do Chelsea vai na contramão da onda de sentimentos de palmeirenses e alemães por Cucurella. O lateral é amado pelos torcedores dos Blues após receber algumas críticas no começo da sua passagem, em 2022.

Cucurella, lateral do Chelsea, durante jogo contra o Benfica no Mundial Imagem: BUDA MENDES/Getty Images via AFP

Cucurella não passa batido em campo. O lateral incomoda os adversários na defesa e no ataque e não costuma deixar os árbitros em paz. Não é raro vê-lo cercando o juiz para reclamar de uma decisão.

Hoje, o lateral é um dos líderes do elenco. Assim como a maioria dos companheiros, ele foi contratado em meio à reformulação que o Chelsea vive desde a chegada do dono Todd Boehly e, aos 26 anos, se tornou uma das vozes mais ativas do grupo.

Cucurella é cria do Barcelona. O lateral surgiu na base do clube, mas quase não teve espaço no profissional. Ele foi emprestado ao Eibar e depois ao Getafe, clube pelo qual foi comprado em 2020. Um ano depois, foi vendido ao Brighton, fez sucesso e chegou ao Chelsea.