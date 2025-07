Crespo é regularizado no BID e pode reestrear no comando do São Paulo

Novo técnico do São Paulo, Hernán Crespo foi regularizado no BID da CBF e já pode estrear pelo Tricolor. O argentino iniciará sua segunda passagem pelo clube e assinou um vínculo válido até o fim de 2026.

O primeiro compromisso do treinador à frente do São Paulo está marcado para o próximo sábado, quando visita o Flamengo, às 16h30 (de Brasília), no Maracanã, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O duelo contra o Rubro-Negro marca o início da segunda passagem de Crespo no comando do Tricolor. Na primeira, o ex-atleta tirou o clube de uma fila de mais de oito anos, conquistando o Campeonato Paulista de 2021 em cima do rival Palmeiras.

Os quase 20 dias de intertemporada foram fundamentais para que Crespo pudesse conhecer melhor seus novos jogadores, uma vez que há poucos remanescentes de sua primeira passagem - Arboleda, Luciano, Luan e Calleri.

O São Paulo é o 14º colocado do Brasileirão, com 12 pontos, e venceu apenas dois jogos até agora na competição. Por isso, a prioridade máxima da nova comissão técnica é o torneio por pontos corridos, uma vez que será preciso voltar a triunfar para se distanciar da tão temida zona de rebaixamento.

Na Copa do Brasil, o Tricolor terá pela frente o Athletico-PR, nos dias 31 de julho, às 19h30 (de Brasília), no Morumbis, e 6 de agosto, no mesmo horário, na Ligga Arena, em Curitiba.

Já na Libertadores o adversário do São Paulo será o Atlético Nacional, da Colômbia. O jogo de ida acontece dia 12 de agosto, às 21h30 (de Brasília), em Medellín. Já a volta está marcada para o dia 19 de agosto, no mesmo horário, no Morumbis.