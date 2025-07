Crespo é regularizado no BID e pode estrear pelo São Paulo contra o Flamengo

O técnico Hernán Crespo está oficialmente liberado para estrear no comando do São Paulo. O nome do argentino foi publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF nesta segunda-feira, o que permite sua presença à beira do campo no duelo com o Flamengo, neste sábado, às 16h30, no Maracanã, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Crespo já vinha dirigindo os treinos da equipe desde o fim de junho, no CT da Barra Funda, mas ainda não estava regularizado nas competições nacionais e internacionais. Agora, com a documentação resolvida, o treinador poderá comandar o time tricolor oficialmente no retorno do time à Série A após a paralisação para o Mundial de Clubes.

Curiosamente, o registro de Crespo ocorreu antes mesmo da rescisão de contrato de seu antecessor, Luis Zubeldía, ser publicada no BID. O São Paulo ainda negocia os termos do encerramento do vínculo com o técnico que deixou o clube no fim do mês passado.

Com o novo comandante já apto, o elenco são-paulino voltou aos trabalhos nesta segunda-feira, após folga no domingo. Os treinos seguirão em período matutino até sexta, quando a delegação embarca para o Rio de Janeiro no início da tarde.

O técnico argentino assumiu um São Paulo na 14ª colocação do Campeonato Brasileiro, com 12 pontos.