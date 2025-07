Corinthians faz treino de enfrentamento e fecha 2ª parte da intertemporada

Nesta segunda-feira, no CT Doutor Joaquim Grava, o Corinthians encerrou a segunda parte dos treinamentos desta intertemporada. O Timão fez o décimo treinamento em meio à paralisação do futebol brasileiro para a disputa da Copa do Mundo de Clubes, nos Estados Unidos.

O elenco do Corinthians se prepara para a retomada do Brasileirão, marcada para o próximo domingo, às 19h (de Brasília), contra o Red Bull Bragantino, na Neo Química Arena, pela 13ª rodada.

Os atletas iniciaram o dia com uma sessão de ativação na academia, preparando o corpo para as atividades em campo. Em seguida, realizaram o aquecimento no Campo 1 antes de se deslocarem ao Campo 2, onde o técnico Dorival Júnior comandou um treino de enfrentamento em espaço reduzido.

Para encerrar, a equipe foi ao Campo 4 e participou de uma atividade coletiva, sob orientação da comissão técnica e, assim, finalizaram a segunda parte desta intertemporada.

O elenco do Corinthians ganhará um dia de folga nesta terça-feira. Desta maneiras, a quarta-feira setá o início da terceira- e última - parte da intertemporada, quando concluirá a preparação para a partida contra o Massa Bruta.

Situação do Corinthians

O Alvinegro, atualmente, ocupa a décima colocação do Campeonato Brasileiro, com 16 pontos conquistados nas dez primeiras rodadas. Em julho, além do jogo diante do Red Bull Bragantino, o Corinthians enfrenta, pelo Brasileirão, o Ceará (fora), o São Paulo (fora), o Cruzeiro (casa) e o Botafogo (fora).

O mês do Timão fecha com o duelo contra o Palmeiras, dia 30, em casa, pela ida das oitavas de final da Copa do Brasil, às 21h30 (de Brasília).