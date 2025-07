Corinthians encerra 2ª fase da intertemporada e Bidon vê time pronto para o Brasileiro

O Corinthians finalizou, nesta segunda-feira, a segunda parte da intertemporada aproveitando a interrupção do calendário por causa dos jogos do Mundial de Clubes. Para o meio-campista Breno Bidon, a paralisação chegou num momento importante para o Corinthians se reencontrar na competição.

"Sabemos que tivemos um período de férias sem jogos, mas acredito que descansamos bem. Agora que voltamos, fizemos bons treinos, muito competitivos. Acho que estamos bem preparados para o confronto de domingo", afirmou o jogador em referência ao duelo com o Red Bull Bragantino, na Neo Química Arena, pela 13ª rodada do Brasileirão.

A segunda-feira foi de trabalho intenso para os atletas no CT Joaquim Grava. O técnico Dorival Júnior promoveu um enfrentamento em espaço reduzido já pensando na intensidade que pretende imprimir da equipe nas partidas. Ainda na atividade desta segunda, o grupo se dirigiu ainda para o campo quatro para um trabalho coletivo.

No período de preparação, o comandante corintiano procurou aprimorar a parte física e técnica dos jogadores e trabalhou variações táticas e jogadas ensaiadas.

Com 16 pontos, o Corinthians ocupa a parte intermediária da classificação e aparece em 10º lugar. Com um aproveitamento de 44%, a equipe paulista vem de três empates consecutivos e tenta reencontra o caminho das vitórias no encontro diante do Bragantino.