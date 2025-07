Corinthians detalha venda de ingressos para o jogo contra o RB Bragantino

O Corinthians divulgou nesta segunda-feira as informações sobre a venda de ingressos para o duelo contra o Red Bull Bragantino, marcado para o próximo domingo, às 19h (de Brasília), na Neo Química Arena, pela 13ª rodada do Brasileirão.

A comercialização será feita exclusivamente online, pelo site fieltorcedor.com.br, e seguirá um cronograma escalonado com prioridade para torcedores cadastrados no programa Fiel Torcedor. Não haverá venda física de ingressos, e o acesso ao estádio será permitido somente para quem tiver a biometria facial cadastrada no sistema.

As vendas têm início nesta terça-feira, às 11h, para Não Pagantes e PCDs. A partir das 15h, torcedores adimplentes com 80 pontos ou mais, além dos membros do plano Meu Amor, poderão garantir suas entradas.

O cronograma segue com liberações gradativas nos dias seguintes, de acordo com a pontuação no programa, até chegar ao público geral, que terá acesso às compras na sexta-feira, às 15h - isso se ainda houver ingressos disponíveis. A venda será encerrada no sábado, às 19h, e não haverá comercialização no dia do jogo.

Os ingressos variam entre R$ 75 e R$ 280, de acordo com o setor escolhido, e torcedores do Fiel Torcedor terão direito a descontos que vão de 26% a 71%, dependendo do plano. Membros do Minha Vida, por exemplo, terão os maiores abatimentos. Além disso, o clube reforça que só será possível comprar uma entrada por CPF.

O Timão ocupa atualmente a décima colocação do Brasileirão, com 16 pontos somados nas dez primeiras rodadas. Em julho, além do confronto com o Bragantino, o Corinthians enfrentará o Ceará (fora), São Paulo (fora), Cruzeiro (casa) e Botafogo (fora). O mês será encerrado com o clássico diante do Palmeiras, no dia 30, às 21h30, também na Neo Química Arena, pela ida das oitavas de final da Copa do Brasil.

Veja o preço dos ingressos cheios do jogo diante do Red Bull Bragantino:

NORTE - R$ 75,00

SUL - R$ 120,00

LESTE SUPERIOR LATERAL - R$ 110,00

LESTE SUPERIOR CENTRAL - R$ 110,00

LESTE INFERIOR LATERAL - R$ 130,00

LESTE INFERIOR CENTRAL - R$ 180,00

OESTE SUPERIOR - R$ 198,00

OESTE INFERIOR CORNER - R$ 260,00

OESTE INFERIOR LATERAL - R$ 280,00