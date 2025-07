Corinthians: Bidon usa trabalho fora do CT para melhorar físico 'franzino'

Considerado uma das promessas mais técnicas do Corinthians, Breno Bidon, de 20 anos, se destaca não apenas pelo talento, mas também pela postura madura fora dos gramados. O meio-campista segue o modelo de alguns companheiros de elenco que buscam aperfeiçoamento físico fora do clube.

Biotipo 'franzino' e dedicação extra

Antes mesmo de entrar no profissional, Bidon passou a investir em um trabalho físico personalizado fora do CT, com foco no ganho de massa muscular e fortalecimento.

Gustavo Jorge, fisiologista especialista em performance esportiva, acompanha o atleta desde o último ano de sub-20 e desenvolveu um plano físico que o preparou para o salto ao profissional. O resultado veio na Copinha de 2023, quando Bidon brilhou, ajudou o Corinthians a conquistar o título e foi eleito o melhor jogador da competição. Desde então, não voltou mais para a base.

Pelo biotipo naturalmente 'franzino', o meia tem um desafio extra para ganhar massa muscular. Por isso, o fisiologista criou um projeto bem específico para o jogador ganhar massa e, principalmente, conseguir mantê-la.

O Breno é um jogador que tem uma característica mais franzina. Ele vai ser franzino a carreira inteira dele. Mas no último ano de sub-20 para o primeiro ano de profissional, fizemos ele ganhar 5 kg de massa muscular. Deu muito certo essa estratégia.

Gustavo Jorge, fisiologista, em entrevista ao UOL

Até por isso, o período de férias durante a Copa do Mundo de Clubes foi de treino para o jovem, que viajou com o companheiro Yuri Alberto para os EUA.

No caso do Breno, foi mais uma manutenção, coisa que a gente está muito acostumado. Ele teve cinco dias de descanso e já voltou para um trabalho de recondicionamento. Ele vai passar por uma série de avaliações comigo, e eu envio tudo para o clube.

Gustavo Jorge

O profissional, inclusive, citou a dedicação de Bidon como um exemplo da nova geração de atletas que entende, por si só, que apenas o talento não é mais suficiente. Na visão de Gustavo, a disciplina diária, dentro e fora do clube, define quem "sobe de prateleira" no futebol.