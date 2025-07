Como você avalia o 1º semestre de Lucas Ferreira no São Paulo? Vote!

Lucas Ferreira precisou lidar com altos e baixos neste primeiro semestre como profissional do São Paulo. O meia-atacante teve uma ascensão meteórica no time principal tricolor, mas ainda busca uma regularidade para se firmar de vez como uma das primeiras escolhas para o setor ofensivo.

Lucas Ferreira soube aproveitar muito bem as oportunidades dadas por Luis Zubeldía em seu início de trajetória como profissional, mas teve uma queda brusca de desempenho nos últimos tempos, acompanhando o nível mostrado pela equipe, que somou derrotas para Mirassol e Vasco, em pleno Morumbis.

Com o retorno de atletas que estavam lesionados e, consequentemente, a possibilidade de o São Paulo ir a campo com um time mais forte, Lucas Ferreira tem tudo para retomar sua melhor versão e voltar a ser importante para o time, agora comandado por Hernán Crespo.

O treinador argentino, aliás, é conhecido por dar oportunidades a jovens da base, o que pode favorecer Lucas Ferreira, já que a temporada é longa e o São Paulo certamente terá que rodar o elenco para manter a competitividade nas três competições que vem disputando: Libertadores, Copa do Brasil e Brasileirão.