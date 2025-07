Com três novidades, São Paulo avança em preparação para pegar o Flamengo

Nesta segunda-feira, no CT da Barra Funda, o São Paulo avançou em sua preparação para enfrentar o Flamengo com três novidades: retornos de Lucas e Ferreirinha, e Luiz Gustavo treinando com bola. As equipes se enfrentam neste sábado, às 16h30 (de Brasília), no Maracanã, pela 13ª rodada do Brasileirão.

Recuperados de estiramento da cápsula posterior do joelho direito e de lesão da fáscia plantar do pé esquerdo, respectivamente, os atacantes Lucas Moura e Ferreirinha trabalharam normalmente com o restante do elenco.

Já Luiz Gustavo, diagnosticado com tromboembolismo pulmonar, realizou seu primeiro treino com bola. O volante segue cronograma de exercícios sem impacto com a preparação física. Por outro lado, o jovem Lucas Ferreira, com dores no quadril, trabalhou no gramado sob a supervisão dos fisioterapeutas.

Após fortalecimento muscular e atividade de velocidade e fundamentos técnicos, o grupo foi divididos em dois: enquanto um realizou treinamento focado em posse de bola com espaço reduzido, o outro aprimorou a construção de jogadas com trocas de passes, cruzamentos e finalizações. Na sequência, foram definidas quatro equipes, que também se enfrentaram em espaço reduzido.

O São Paulo, que ocupa a 14ª colocação da tabela, com apenas 12 pontos, e busca se afastar da zona de rebaixamento, volta aos treinos na manhã desta terça.