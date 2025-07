Chelsea busca R$ 442 milhões em vendas para não correr risco de ficar fora da Champions

O Chelsea será obrigado a vender alguns jogadores do elenco para se adequar às regras financeiras estabelecidas pela Uefa. Só assim poderá regularizar as novas contratações para disputar a próxima edição da Champions League. As informações são do jornal britânico The Times.

Segundo o tradicional veículo de comunicação, o Chelsea deve precisar arrecadar cerca de R$ 442 milhões com as vendas para inscrever os novos atletas e cumprir com os requisitos de "saldo positivo" da Uefa.

O regulamento estabelece que os gastos para acrescentar jogadores no plantel devem ser cobertos com os valores dos atletas vendidos pelo clube. Por essa razão, por exemplo, o Chelsea não utilizará o dinheiro conquistado no Mundial de Clubes para regularizar essa situação.

Recentemente, o Chelsea contratou jogadores como Liam Delap, João Pedro e Jamie Gittens. O clube deve fechar com outros reforços após a disputa do Mundial da Fifa. Por outro lado, o Chelsea precisa resolver as situações de atletas como João Félix, Raheem Sterling, Ben Chilwell, Renato Veiga e Axel Disasi.

Na última semana, o Chelsea foi multado em 31 milhões de euros no total (cerca de R$ 198 milhões na cotação atual) pela Uefa por violação de regras financeiras. A maior parte da quantia esteve relacionada a um incremento artificial nas contas do clube, segundo a entidade.

O Chelsea disputa a semifinal do Mundial de Clubes contra o Fluminense nesta terça-feira, 8. O duelo ocorre às 16 horas (de Brasília), em New Jersey.