Charles, do Corinthians, faz possível provocação ao Palmeiras por queda no Mundial

Charles, meio-campista do Corinthians, fez, no treino desta segunda-feira, uma possível provocação ao Palmeiras, em alusão à queda do time na Copa do Mundo de Clubes.

O camisa 35 do Corinthians, antes da atividade com o restante do grupo, foi filmado pela Corinthians TV fazendo o gesto característico da comemoração de Cole Palmer, do Chelsea, apelidado como "gelado". O atacante inglês marcou o primeiro gol dos Blues na vitória por 2 a 1, nas quartas de final da Copa do Mundo de Clubes, no último sábado. O resultado eliminou o Verdão do campeonato disputado nos Estados Unidos.

O gesto de Charles foi, possivelmente, mais uma provocação do lado corintiano fazendoo referência à eliminação palestrina no Mundial. Passada a derrota do Palmeiras, o Corinthians fez algumas postagens nas redes sociais zombando o time de Abel Ferreira.

"Mundial é para poucos", escreveu o Corinthians na legenda de uma foto em que o mascote do clube, o Mosqueteiro, dá risada do Porto, mascote do Palmeiras, sendo deportado no aeroporto por não ter conseguido conquistar o Mundial.

Em uma outra postagem, o Timão escreveu: "Boa noite e bons sonhos, Fiel! A Tradição Mundial está na Zona Leste de São Paulo!". A frase também foi legenda de uma foto, desta vez de uma das arquibancadas da Neo Química Arena, com o telão do estádio projetando a frase "bons sonhos".

Vale lembrar que o título mundial conquistado pelo Corinthians, em 2012, foi justamente em cima do Chelsea. Na ocasião, Paolo Guerrero marcou o gol que deu a vitória ao Timão por 1 a 0 em Yokohama, no Japão.

Foi a segunda vez que o Palmeiras é derrotado pelo Chelsea em Mundiais. Em 2021, o Verdão também perdeu por 2 a 1, mas na prorrogação da final, disputada em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos.

Fala, Bidon! 2??7???? O meio-campista do Timão comentou sobre a pausa na temporada e também sobre a preparação para o próximo domingo (13/7). ? Assista ao treino completo na Corinthians TV ? https://t.co/3EKtisz58K#VaiCorinthians pic.twitter.com/ttYgXG61XL ? Corinthians (@Corinthians) July 7, 2025

Situação do Corinthians

O Alvinegro, de Charles, atualmente, ocupa a décima colocação do Campeonato Brasileiro, com 16 pontos conquistados nas dez primeiras rodadas. Em julho, além do jogo diante do Red Bull Bragantino, o Corinthians enfrenta, pelo Brasileirão, o Ceará (fora), o São Paulo (fora), o Cruzeiro (casa) e o Botafogo (fora).

O mês do Timão fecha com o duelo contra o Palmeiras, dia 30, em casa, pela ida das oitavas de final da Copa do Brasil, às 21h30 (de Brasília).