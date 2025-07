Chapecoense vira sobre Operário e volta a vencer fora de casa na Série B

Nesta segunda-feira, pela 15ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, a Chapecoense duelou com o Operário no Estádio Germano Krüger e venceu por 2 a 1, de virada. Apesar do gol de Vinicius Mingotti, Giovanni Augusto e Walter Clar anotaram os tentos dos visitantes.

Com o resultado, o time de Santa Catarina voltou a vencer longe de casa. O time, que vinha de seis jogos sem triunfar fora de seu estádio, alcançou 22 pontos, agora na sétima colocação. O Operário, por sua vez, emendou o segundo revés seguido, já que perdeu para o Volta Redonda na rodada anterior. Deste modo, se encontra em 14º, com 17 conquistados.

A Chapecoense retorna aos gramados no próximo domingo (13), contra o Remo, pela 16ª rodada da Série B. A bola rola às 18h30 (de Brasília), na Arena Condá. O Operário, por sua vez, encara o Vila Nova na sexta-feira (7). O jogo, também válido pela 15ª rodada da competição nacional, acontece às 19h, no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga.

Os gols

O placar foi aberto aos 25 minutos do primeiro tempo, com Mingotti. O atleta aproveitou o rebote do goleiro adversário e completou para as redes.

O empate da Chapecoense veio aos 21 da etapa final, com Giovanni Augusto. O atleta recebeu de Italo e finalizou ao fundo do gol.

Até que Walter Clar virou para a Chapecoense, já aos 53 minutos. Após a assistência de Giovanni Augusto, o jogador não perdoou e garantiu a vitória dos visitantes.