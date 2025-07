Chapecoense vira nos acréscimos em visita ao Operário-PR e se aproxima do G-4 na Série B

A Chapecoense conquistou uma importante vitória na noite desta segunda-feira (7), diante do Operário-PR, de virada, pelo placar de 2 a 1. Jogando fora de casa, o time catarinense saiu atrás com gol de Vinícius Mingotti no primeiro tempo, mas aproveitou a segunda etapa para virar com Giovanni Augusto e Walter Clar.

Com o resultado, a Chapecoense chegou aos 22 pontos e subiu na tabela, se aproximando do G-4, na sétima colocação, enquanto os paranaenses estacionaram nos 17 pontos, no 14º lugar, perto da zona do rebaixamento.

Os dois times protagonizaram uma primeira etapa bastante movimentada. Jogando em casa, o Operário-PR criou boas oportunidades para abrir o marcador, mas o gol aconteceu apenas aos 25 minutos.

Vinícius Mingotti aproveitou rebote em finalização de Pedro Lucas e colocou os mandantes em vantagem no marcador. Colocando pressão, o centroavante quase marcou o segundo aos 35, mas acertou a trave de Rafael Santos. A Chapecoense tentou responder com Marcinho, mas sem sucesso.

O segundo tempo foi mais equilibrado. Com muita marcação, os times tiveram mais dificuldade para criar oportunidades de perigo, mas sobrou espaço para a experiência do meia Giovanni Augusto. Aos 22, ele recebeu belo lançamento de Mailton e não perdeu a oportunidade de igualar o placar.

Em busca da virada, a Chapecoense quase fez o segundo aos 27 minutos, quando Rafael Carvalheira acertou a trave do goleiro Elias. O jogo seguiu tenso e marcado pela forte estratégia das duas equipes.

Aos 32 minutos, o goleiro Rafael Santos saiu errado e derrubou um jogador do Operário-PR dentro da área. O lance passou por revisão do VAR e após análise demorada, o árbitro assinalou impedimento na jogada.

Nos acréscimos, a Chapecoense alcançou a virada. Aos 53 minutos, Walter Clar tabelou com Giovanni Augusto e invadiu a área do Operário-PR para finalizar de forma certeira e garantir a vitória fora de casa. A arbitragem deu 15 minutos de acréscimos, mesmo assim, o Operário não conseguiu o empate.

Na próxima rodada, o Operário encara o Vila Nova, na sexta-feira, às 19h, no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga (OBA), em Goiânia. A Chapecoense recebe o Remo, no domingo, às 18h30, na Arena Condá.

FICHA TÉCNICA

OPERÁRIO-PR 1 X 2 CHAPECOENSE

OPERÁRIO-PR - Elias; Diogo Mateus (Gabriel Souza), Miranda, Joseph Filipe Claudino) e Gabriel Feliciano; Índio (Fransérgio), Neto Paraíba e Boschilia; Rodrigo Rodrigues, Vinícius Mingotti (Ademilson) e Pedro Lucas (Léo Silva). Técnico: Alex Souza.

CHAPECOENSE - Rafael Santos; Eduardo Doma, Bruno Leonardo (Everton), João Paulo (Pedro Martins) e Milton (Jorge Jiménez); Rafael Carvalheira, Bruno Matias, Giovanni Augusto e Walter Clar; Marcinho (Ítalo) e Neto Pessoa (Dentinho). Técnico: Gilmar Dal Pozzo.

GOLS - Vinícius Mingotti, aos 26 minutos do primeiro tempo; Giovanni Augusto, aos 22 e Walter Clar aos 53 do segundo.

CARTÕES AMARELOS - Joseph (Operário); Pedro Martins, Ítalo e Neto Pessoa (Chapecoense).

ÁRBITRO - Bruno Pereira Vasconcelos (BA).

RENDA - R$ 57.280,00.

PÚBLICO - 3.597 torcedores.

LOCAL - Estádio Germano Krüger, em Ponta Grossa (PR).