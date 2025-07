Chandler, Gamrot e mais! Maurício Ruffy cita três possíveis opções de rivais no UFC

Na última semana, Maurício Ruffy abraçou a alcunha de 'vingador' ao colocar Ilia Topuria em seu radar após o georgiano nocautear brutalmente Charles ''Do Bronx' no UFC 317. Mas apesar de colocar o campeão como principal alvo, o brasileiro precisa, antes de mais nada, se tornar um nome mais relevante na categoria dos pesos-leves (70 kg). Ciente disso, o representante da 'Fighting Nerds' citou três nomes que hoje integram o top 15 da divisão como possibilidades de adversários já na próxima rodada.

Em recente entrevista ao site 'Spin Genie', Ruffy listou Michael Chandler, 13º do ranking, Mateusz Gamrot, oitavo colocado e Benoit Saint Denis, 14º da categoria, como oponentes que podem cruzar seu caminho em breve. Nos últimos dias, inclusive, o brasileiro vem 'hypando' seu retorno aos octógonos, ao projetar que o anúncio de sua próxima luta levaria os fãs à loucura. Agora resta saber se os planos do Ultimate coincidem com um dos três nomes citados por Maurício.

"Realmente acredito que um nome assim (ranqueado) virá. Como Michael Chandler, Mateusz Gamrot, Saint Denis. Acho que um desses caras pode pintar. O UFC já me ofereceu o Gamrot, mas estávamos a quatro dias da luta e o Jean Silva estaria lá lutando, então nenhum dos meus treinadores estaria no meu corner. Isso nos colocou em uma situação difícil de aceitar a luta. Mesmo assim, estou confiante que um oponente importante como Michael Chandler, Mateusz Gamrot ou Saint Denis eventualmente cruzará meu caminho. Veremos como isso se desenrola", projetou Ruffy.

Futuro do Brasil até 70 kg?

No momento, o Brasil conta com dois atletas no ranking dos pesos-leves: Do Bronx e Moicano. Com 35 e 36 anos, respectivamente, ambos curiosamente saíram derrotados do UFC 317, no último sábado, e, consequentemente, se afastaram de eventuais disputas de título - ao menos no curto prazo. Então é razoável pensar que um representante da nova geração tenha a maior chance de voltar a colocar o país no topo da categoria novamente.

E, no momento, o nome que surge com o maior 'hype' é justamente o de Ruffy. Apesar de ainda não figurar no top 15, o brasileiro é tratado como uma joia pela alta cúpula do Ultimate. Aos 29 anos, o striker da 'Fighting Nerds' segue invicto no octógono mais famoso do mundo - são três vitórias em três lutas até aqui. Na última delas, Maurício brutalizou Bobby 'King' Green no UFC 313, em março deste ano.

Siga nossas redes sociais e fique ligado nas notícias do mundo da luta: X, Instagram, Facebook, Youtube e TikTok