CBF define que Santos x Palmeiras não será mais neste fim de semana

O clássico entre Santos e Palmeiras, válido pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro, não será disputado neste fim de semana.

A CBF tomou a decisão e comunicou o Santos que o jogo nunca esteve oficialmente agendado. Desde que a entidade divulgou a tabela detalhada da 13ª rodada, o embate estava com data e horário "a definir". As demais partidas foram divididas entre os dias 12 (sábado), 13 (domingo) e 14 (segunda-feira).

No Peixe, havia o entendimento que, com a eliminação do Palmeiras do Mundial de Clubes, o clássico podia ocorrer já neste fim de semana. Do outro lado, o clube alviverde, que já retornou ao Brasil, aguardava uma posição da CBF e apoiava a ideia de disputar o clássico posteriormente.

Sendo assim, o Alvinegro Praiano ganha mais alguns dias de preparação para a retomada do Brasileiro. O time deve voltar a campo no próximo dia 16 (quarta-feira), diante do Flamengo, na Vila Belmiro, às 20h (de Brasília), pela 14ª rodada da Série A.

O Palmeiras, por sua vez, se prepara para enfrentar o Mirassol no mesmo dia, às 19h, no Allianz Parque.

A nova data para Santos x Palmeiras será marcada posteriormente, com concordância de ambos os clubes.