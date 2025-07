Capitão do Fluminense, Thiago Silva revela dicas para a comissão técnica antes do duelo contra o Chelsea

O Fluminense enfrenta o Chelsea, nesta terça-feira, às 16 horas (de Brasília), pela semifinal do Mundial de Clubes, no MetLife Stadium, em Nova Jersey. Thiago Silva, que defendeu o clube inglês antes de assinar com o Tricolor Carioca, falou sobre o reencontro com a ex-equipe e destacou a preparação para o duelo.

"Tem sido bem interessante. A expectativa é grande, a apreensão é grande e a ansiedade é grande por enfrentá-los em uma semifinal de Copa do Mundo. Procurando ajudar a comissão técnica em uns detalhes interessantes. Coisas que vão ficar entre a gente. Estive há pouco tempo atrás em Londres para ver meus filhos e fui aos treinos. É claro que a gente também não pode abrir muita coisa. Mas estamos preparados para esse confronto. Isso é o mais importante, seja quem for do outro lado. O Fluminense tem uma torcida especial e tem uma aura especial. Espero que isso funcione amanhã também", disse Thiago Silva.

"O que a gente tem feito é histórico para o Fluminense, para o Brasil e para a América do Sul" BASTIDORES NO AAARRR! TUDO DA VITÓRIA CONTRA O AL HILAL >> https://t.co/cS2fkVEu8c pic.twitter.com/qOiVEckIlW ? Fluminense F.C. (@FluminenseFC) July 7, 2025

O zagueiro de 40 anos defendeu o Chelsea entre agosto de 2020 e julho de 2024. Ao todo, foram 155 jogos com a equipe inglesa, nove gols e cinco assistências. Foi importante na conquista da Liga dos Campeões (2020/21), da Supercopa da Uefa (2021) e do Mundial de Clubes (2021).

Em sua despedida, o zagueiro foi homenageado pela torcida em Stamford Bridge com uma bandeira e a frase: "Obrigado, O Monstro: um de nós". No último mês de março, em uma votação promovida entre os torcedores, Thiago Silva entrou no "time de todos os tempos" do Chelsea, em comemoração aos 120 anos do clube.

O Fluminense é a única equipe fora da Europa que segue no Mundial de Clubes e disputa o título com Chelsea, Paris Saint-Germain e Real Madrid. Depois de passar na vice-liderança do grupo F, a equipe do técnico Renato Gaúcho eliminou a Inter de Milão e passou pelo Al-Hilal para garantir vaga na semifinal da competição.

"Acho que o fator desfrutar não é uma forma de entrar apenas com alegria e sem responsabilidade. Muito pelo contrário, é desfrutar com a responsabilidade que nós temos. Acredito que o Papai do Céu tem me abençoado muito nesse tempo, estar jogando uma Copa do Mundo, em um momento importante do clube. Ninguém esperava que a gente poderia atingir essa meta. Nós estamos aqui por mérito, fizemos por merecer. Agora é aproveitar o momento com a nossa responsabilidade e com tudo aquilo que a gente vem fazendo, em termos de concentração. Estamos dando a vida dentro de campo. Acho que é por isso que as coisas têm acontecido", projetou Thiago Silva.

O vencedor do duelo entre Fluminense e Chelsea garante vaga na grande final e espera Real Madrid ou Paris Saint-Germain.