Breno Bidon elogia Dorival no Corinthians e vê evolução durante pausa

Breno Bidon, meio-campista do Corinthians, comentou o período de pausa do calendário do futebol brasileiro para a disputa da Copa do Mundo de Clubes. O jovem viu o período como muito proveitoso para o Timão e aproveitou para elogiar Dorival Junior.

"Sabemos que tivemos um período de férias, sem jogos, mas acredito que descansamos bem. Agora que voltamos, fizemos bons treinos, treinos competitivos. Creio que estamos bem preparados para voltar no jogo de domingo (contra o Red Bull Bragantino)", disse Breno Bidon ao canal Corinthians TV.

"Treinamentos dele (Dorival Junior) são muito bons, né? Acredito que o time vem evoluindo bastante. Essa parada também ajudou muito o time a evoluir. Algumas coisas que a gente não estava conseguindo e acabava errando nos jogos, conseguimos evoluir bastante", finalizou o meio-campista.

O Corinthians encerrou, nesta segunda-feira, a segunda parte da intertemporada. O Alvinegro do Parque São Jorge já completou dez dias de treinamento durante a pausa e, agora, entrará na reta final da preparação para o próximo compromisso.

Fala, Bidon! 2??7???? O meio-campista do Timão comentou sobre a pausa na temporada e também sobre a preparação para o próximo domingo (13/7). ? Assista ao treino completo na Corinthians TV ? https://t.co/3EKtisz58K#VaiCorinthians pic.twitter.com/ttYgXG61XL ? Corinthians (@Corinthians) July 7, 2025

O Alvinegro, de Breno Bidon, atualmente, ocupa a décima colocação do Campeonato Brasileiro, com 16 pontos conquistados nas dez primeiras rodadas. Em julho, além do jogo diante do Red Bull Bragantino, o Corinthians enfrenta, pelo Brasileirão, o Ceará (fora), o São Paulo (fora), o Cruzeiro (casa) e o Botafogo (fora).

O mês do Timão fecha com o duelo contra o Palmeiras, dia 30, em casa, pela ida das oitavas de final da Copa do Brasil, às 21h30 (de Brasília).