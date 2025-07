Botafogo se reapresenta após o Mundial visando clássico contra o Vasco

Nesta segunda-feira, o elenco do Botafogo se reapresentou no Espaço Lonier, centro de treinamento do Glorioso. A equipe carioca foi eliminada nas oitavas de final da Copa do Mundo de Clubes no dia 28 de junho, quando perdeu por 1 a 0 para o Palmeiras, e teve um breve recesso no início do mês. O retorno marca o início da preparação para o clássico contra o Vasco, válido pela 13ª rodada do Brasileirão. O duelo será neste sábado, às 18h30 (de Brasília), em São Januário.

O elenco se reapresentou sem Igor Jesus, que foi vendido para o Nottingham Forest. A primeira atividade no retorno foi comandada por Cláudio Caçapa, auxiliar técnico fixo da comissão do Botafogo. O ex-jogador assumiu a equipe após ade Renato Paiva.

No clássico contra o Vasco, o Botafogo busca manter a boa sequência de resultados no Campeonato Brasileiro. O Glorioso não perde há quatro jogos (Ceará, Santos, Flamengo e Internacional) e tenta voltar ao G4 da competição.

Atualmente, o Botafogo está na oitava posição, com 18 pontos, quatro atrás do Palmeiras, quarto colocado do Brasileirão.

Comando do Botafogo

É esperado que o Botafogo feche a contratação de Davide Ancelotti, filho de Carlo Ancelotti, técnico da Seleção Brasileira. O Glorioso deve anunciar o novo comandante nos próximos dias.

Será o primeiro time que Davide assumirá. Na última década, o italiano foi assistente de Carlo Ancelotti em todas as equipes que o treinador comandou: Paris Saint-Germain, Real Madrid, Bayern de Munique, Napoli, Everton e a Seleção Brasileira.