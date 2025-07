Barcelona renova contrato de Szczesny por mais duas temporadas

O Barcelona anunciou nesta segunda-feira que o goleiro Wojciech Szczesny renovou seu contrato até junho de 2027.

O goleiro de 35 anos defendeu as cores da Juventus nas últimas temporadas, mas decidiu se aposentar após a Eurocopa. Entretanto, com a lesão do alemão Ter Stegen, o Barcelona fez um convite ao goleiro polonês, que topou deixar a aposentadoria e jogar na Espanha.

Szczesny chegou ao clube catalão em outubro de 2024 e ajudou a equipe a conquistar a Supercopa da Espanha, Copa do Rei e La Liga. As ótimas atuações convenceram a diretoria do Barça a renovar o seu vínculo.

Com a renovação de Szczesny e a chegada de Joan García, o futuro de Ter Stegen no Barcelona permanece aberto. Segundo o jornal espanhol Marca, o goleiro alemão já manifestou a vontade de continuar, mas o cenário pode mudar nos próximos meses.